Rámcová dohoda s Austrálií jde do Parlamentu. Vznikne společný výbor

Finalista prezidentské volby Jiří Drahoš zvažuje nejen kandidaturu do Senátu, ale i širší projekt, ve kterém by pokračoval v důležitých tématech z prezidentské volby. Pokud by se pro kandidaturu rozhodl, chtěl by se o post senátora ucházet jako nezávislý, pokud možno s průřezovou podporou politických stran.