"Viděl jsem jeden z těch příběhů, ten z pardubické nemocnice," uvedl ministr. Podle něj není možné si udělat na zdravotnictví názor z několika příběhů. "Z toho, co jsem viděl, se mi zdálo, že došlo k určitému problému v organizaci péče v té dané nemocnici u konkrétního případu jednoho dětského pacienta. Nebylo to v pořádku," dodal.

Podle ministra nikdy nejde úplně předejít lidským selháním nebo selháním v organizaci péče. "Špatné je, pokud je to systémový problém. Kdyby v nějaké nemocnici docházelo k problémům opakovaně, byla by špatná organizace péče nebo špatné vybavení, tam už je to k řešení," řekl.

Podle jeho názoru je ale třeba na problémy ve zdravotnictví poukazovat. "Možná, že to povede k nějaké reflexi nebo aktivitě. Nemocnice by se z toho měla poučit a nastavit systém tak, aby už k tomu nemohlo dojít," doplnil.

Krajským úřadům chybí lidé

Na spory pacientů a nemocnic pamatuje zákon o zdravotních službách. Nespokojený pacient může podat stížnost přímo nemocnici, která má povinnost ji vyřídit. Případné odvolání se podává úřadu, který dal tomuto poskytovateli zdravotních služeb registraci, což jsou většinou krajské úřady a v Praze magistrát.

Ministerstvo má podle něj informace, že krajské úřady na to jsou ne vždy dost personálně vybavené, aby to dokázaly posoudit. Pacient se podle něj může obrátit také na Českou lékařskou komoru, která může lékaře v konečném důsledku i vyloučit. Další možností je obrátit se na svou zdravotní pojišťovnu, která má s poskytovatelem smlouvu.

Pokud ani potom není stěžovatel spokojen, může se podle ministra obrátit na soud, který rozhodně o odškodnění. "Otázka je, jak to v reálné praxi funguje. My teď děláme revizi toho zákona a chceme se podívat i na nějakou statistiku, jak jsou stížnosti vyřizovány a kdy jsou shledány za oprávněné," dodal.

Cyklus Infiltrace

První díl z cyklu Infiltrace odvysílala Česká televize před 15 lety. Dokument mapoval situaci lidí v ústavech a domovech pro seniory. Před rokem měli diváci možnost vidět situaci v pražském centru alternativní medicíny Aktip, které inkasovalo od klientů nemalé částky. Podle ministra resort při přípravě zákona o léčitelských službách reagoval i na tento pořad. "Máme v přípravě zákon, který by reguloval léčitelské služby. Chceme nastavit minimální standardy a evidenci, abychom vůbec věděli, kdo ty služby poskytuje," vysvětlil.

Další díl televize uvede 10. června. V části Infiltrace: Obchod s důvěrou tvůrci popisují nové praktiky takzvaných šmejdů.