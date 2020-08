Situace ohledně cestování do Řecka pořád není jasná. Co cestovní kanceláře od státu vyžadují, aby se podobné zmatky neopakovaly?

Cestovní kanceláře potřebují především to, aby k takovým situacím nedocházelo. Aby ministerstvo zdravotnictví začalo informovat o koronaviru jinak, než dělá v tuhle chvíli. Způsob, kterým se s veřejností aktuálně komunikuje není fér. To znamená: „Dnes máme 288 nových nakažených koronavirem.“ Ona to ale není pravda, protože dnes sice je 288 nově objevených lidí s koronavirem, ale ne 288 nových nemocných. Devadesát devět procent z nich nemoc má, ale neprojevuje se u nich.

Co by se tedy mělo změnit?

My chceme, aby první číslo, o kterém se denně hovoří, byl počet nemocných, kteří následkem covidu-19 leží v nemocnici. Protože když se na to podíváte, zjistíte, že tohle číslo je velmi stabilní a velmi nízké. A zařazuje nás opravdu na přední místa v Evropě. Máme 120 až 130 nemocných v nemocnici s koronavirem, což je na desetimilionový národ velmi nízké číslo. Pak také chceme, aby se podávaly kompletní informace. Třeba: „Ano, dnes jsme otestovali 7 500 lidí, z tohoto počtu jsme objevili 258 lidí, kteří jsou nositeli koronaviru. Z nich jsou 3 s příznaky a nemocní a jeden z nich je v nemocnici.“

Čeho tím docílíte?

Když budete informace předávat takovýmto způsobem, nenaženete žádnou hrůzu. Dojde k tomu, že se národ promořuje a že se promořuje v podstatě bezbolestně. My samozřejmě nebráníme tomu, aby ti lidé šli do karantény, pokud to pomůže léčbě. Ale společnost nebude vyděšená a nebude se bát. Mně sama hlavní hygienička přiznala, že z 287 lidí, kteří se covidem-19 nakazili v pražském klubu Techtle Mechtle byli 3 s příznakem. A nikdo z nich neskončil v nemocnici.

Ti tři se ale museli léčit…

Ale my nevíme, jak se lidé léčí, když nemáme lék. Možná dostanou acylpyrin? Nebo co dostanou? Nikdo to neřekl, nikdo neví. Náš byznys je totiž o důvěře. Je o tom, že se lidé nebojí a jedou na dovolenou z radosti a pro radost. Ale pokud je obecně ve společnosti strach, tak to logicky nefunguje. U nás mají lidé strach vyjít z bytu, abych něco nechytil, strach z toho, aby náhodou někdo nestál v obchodě o deset centimetrů blíž k nim, strach z toho, že překročí hranici a okamžitě se nakazí. Je to prostě obchod se strachem. Z našeho hlediska je to jenom příprava k tomu, aby nám pak všem na konci vnutili drahou vakcínu proti něčemu, co už je dávno jiné. Tohle nemůžeme tolerovat. Je to manipulace s národem. Proto kritizujeme ministerstvo zdravotnictví, které je prapůvodcem celé téhle manipulace. To, co chceme, je přitom velmi jednoduché. Je to bezplatné, je to jenom o jiné reprezentací čísel. Velkou roli v tom samozřejmě hrají i média.

Jak by měla o koronaviru informovat?

Když se podíváte na zpravodajské servery, všichni začínají součtem nakažených za celou dobu pandemie. Dvacet tisíc Čechů se nakazilo koronavirem. Ale to už dávno není pravda. Velká část těch lidí se uzdravila, nebo se ani neví, jestli se uzdravili, protože se udělá audit a tisíc sedm set lidí najednou zmizí ze statistiky.

Začněme tím, kolik lidí je skutečně nemocných. Když lidi uvidí, že kolem stovky, tak si uvědomí, že to je banální. S encefalitidou nebo s boreliozou je v nemocnicích dneska více lidí. A armáda neběhá po lese a nechytá klíšťata. To srovnání zní absurdně, ale ono to tak je.

Jak vás poznamenaly zmatky ohledně cestování do Řecka?

Podívejte se, co se děje dneska. Ráno jsme lidem řekli, že konečně máme právní předpis z Řecka v ruce a že je potřeba to a to a to. Včera je ještě hlavní hygienička strašila tím, že bude potřeba další papír. Ve chvíli, kdy to lidem řekneme, tak premiér oznámí národu, že ho spasil a zachránil, že testy potřeba nebudou. Jak se v tomhle dá žít a pracovat?