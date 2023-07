Ministerstvo neeviduje žádného Čecha, který by potřeboval evakuaci z Řecka

ČTK

Od pondělí ministerstvo zahraničí (MZV) neeviduje žádného českého turistu, který by aktuálně potřeboval asistenci při evakuaci z Řecka. Na tiskovém briefingu to oznámil vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničí Martin Smolek. Úřad neeviduje ani Čechy, kteří by u sebe neměli doklady.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Řecko se potýká s rozsáhlým požárem, červenec 2023 | Foto: ČTK