Premiér Andrej Babiš (ANO) ujistil dnes generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, že doufá v uklidnění situace kolem rady tohoto média. ČTK také napsal, že o diskutovaném tématu hovořil s Dvořákem krátce. Hlavním tématem schůzky byl zákon o DPH, uvedl. Probere ho s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Generální ředitel České televize Petr Dvořák | Foto: ČTK / ČTK

"Pan ředitel Dvořák mi vysvětlil, že by rádi uplatnili nárok na odpočet DPH za pořízené služby a to až do roku 2024. ČT díky tomu prý pak bude moct zainvestovat do kultury, sportu nebo do programu ČT3. Slíbil jsem mu, že to proberu s paní ministryní financí Schillerovou, protože právě v době boje s pandemií vnímám takovou službu pro lidi jako velmi důležitou," uvedl Babiš.