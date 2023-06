Ihned poté, co byl novým šéfem České televize zvolen stávající ředitel jejího brněnského studia Jan Souček, to začali na sociálních sítích hojně komentovat lidé veřejně známí i neznámí. Deník přináší malou ochutnávku jejich reakcí.

Generálním ředitelem České televize bude Jan Souček | Foto: Profimedia/CNC/Jiří Koťátko

Personální úspěšnost moravské metropole je v tomto volebním období nevídaná… Milí mladí přátelé, kteří pošilháváte po kariéře, přestaňte jezdit tramvají. Jezděte šalinó! Těmito slovy na twitteru reagoval bývalý ministr financí a někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek na to, že novým ředitelem České televize byl zvolen právě Souček, který se funkce ujme 1. října.

Z toho, že nový šéf veřejnoprávní televize bude Brňák, si v nadsázce dělají legraci i další. „Brno přebírá taktovku: premiér Fiala, ministři Bek, Blažek, Válek, Hladík, Nekula… A teď čerstvě i nový generální ředitel ČT Jan Souček…,“ uvedl na Facebooku poslanec Patrik Nacher (ANO). S rozesmátým smajlíkem dodal, že to je brnocentrismus.

Na to pod jeho statusem lidé reagovali různě. Většinou s nadsázkou. „Sídlo vlády do Brna! Ušetříme, ne?“ napsala třeba uživatelka Míla. Podle Jardy budou mít Pražáci to, co si zvolili. Michal zase podotkl, že „hlavně na práci televize se nic nemění.“

Rozmanité hodnocení

Někdejší členka Rady České televize Hana Lipovská na Facebooku zavzpomínala na setkání se Součkem. „Dílčí úspěch Jana Součka mě nepřekvapuje. Ještě jako radní mi jej přivedl do kanceláře spindoctor Tomia Okamury Večerníček. Setkání bylo zábavné, pana ředitele Součka nejvíce zajímal krb v kanceláři,“ napsala.

Novým generálním ředitelem ČT bude Souček. Dvořáka porazil ve třetím kole

Společnou řeč však podle ní nenašli. „A i když jsem na konci nemohla posloužit ani něčím tvrdším, pan Souček si povzdechl, že ten krb by jednou chtěl mít v kanceláři. Zřejmě obešel radních více. Třeba se krbu dočká na Kavkách. Ale vážněji: Je vidět, že Tomio Okamura už se stal opravdu součástí systému, jak uvedl u S. Witowské předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Hodně štěstí, platící koncesionáři!“ dodala.

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov naopak projevil z výsledku volby radost. Na Facebooku uvedl, že se nejedná o žádnou revoluci. „Aspoň nový šerif ve městě. Kdyby radní zvolili Petra Dvořáka, bylo by to jako za Husáka. Jan Souček je profesionál, televizi rozumí a lidmi z branže je uznávaný. V dané situaci je to dobré a konzervativní rozhodnutí,“ napsal.

K nově zvolenému řediteli televize se vyjádřil i Lukáš Kohout, který se v minulosti proslavil jako mystifikátor, když doprovázel politiky a pronikl jako nepravý asistent i do zahraničí. Na Facebooku mimo jiné uvedl, že k získání tak silného mandátu Součkovi gratuluje. „A přeji, aby Česká televize zůstala i nadále nezávislá a nestranná,“ dodal.