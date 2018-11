Ředitel, který chtěl Zemana zahrabat do kompostu, dostane odměnu téměř sto tisíc

Ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman, který v říjnu proslul tím, že chtěl zahrabat portréty prezidenta Zemana do kompostu, se může těšit na pěkné Vánoce. Radní Ústeckého kraje pro něj schválili rekordní odměnu přesahující 90 tisíc korun. Jak s ní ředitel naloží, zatím netuší. „Ještě o ní ani oficiálně nevím. Dočetl jsem se to v médiích,“ reagoval včera dopoledne.

Bergman letos v říjnu v nadsázce napsal na svém facebookovém profilu veřejný vzkaz školníkovi, aby do kompostu zahrabal Zemanovy školní portréty jako reakci na prezidentovo neslušné vyjadřování v živém vysílání Českého rozhlasu. „Svým vyjádřením na sociálních sítích ohledně prezidenta ředitel Bergman školu v říjnu poškodil, na tom se tehdy usnesla rada kraje. Ale tím to pro nás také skončilo. S celkovým půlročním hodnocením to nemá nic společného,“ komentoval hejtman ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).

Server Seznamzpravy.cz, který na odměnu upozornil, konkretizoval Bergmanův půlroční bonus jako částku 95 tisíc korun. Mluvčí kraje Magdalena Fraňková to nepotvrdila. „Tyto informace nejsou veřejné. Platí, že panu řediteli Bergmanovi stejně jako všem ostatním ředitelům škol a školských zařízení byly odměny schváleny v navržené výši,“ uvedla. To, že letos nebyly nikomu z ředitelů krajských škol navržené půlroční bonusy zkráceny kvůli prohřeškům, potvrdil radní Zdeněk Matouš, který je členem krajské školské rady.

Rekordní odměna

„Odměny se rozdělují dvakrát ročně. Školský odbor je navrhuje podle určitých kritérií. Rozhoduje například počet žáků, velikost školy, počet spravovaných budov či úspěchy na soutěžích. Jednotliví vedoucí pracovníci si odměny za dobrý chod zařízení zaslouží a také je dostanou,“ komentoval Matouš s tím, že jde o státní peníze, které kraj pouze přerozděluje. Podle informací Deníku patří bonusová částka pro ředitele teplického gymnázia k nejvyšším z celého letošního seznamu. Dlouhodobou spokojenost s chodem školy, kterou navštěvuje přibližně 800 žáků, potvrdil letos kraj tím, že prodloužil Bergmanův ředitelský mandát na dalších šest let.

Pro představitele teplického gymnázia bude letošní odměna rekordní. „Takovou jsem na výplatní pásce za celou svou ředitelskou éru neměl,“ konstatoval s tím, že to má ale i své stinné stránky. „Do mailu mi už přišlo několik nenávistných a výhružných zpráv. Ale s tím se vyrovnám,“ reagoval ve čtvrtek dopoledne, když mířil autem do Prahy kvůli další budoucnosti školy. Gymnázium Teplice se ve čtvrtek stalo fakultním vzdělávacím zařízením pro Univerzitu Karlovu, vysokoškolský obor matematika – fyzika.