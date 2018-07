Ředitel Nemocnice na Homolce končí ve funkci. Na rezignaci se dohodl s ministrem

Ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva končí ve funkci. Dohodl se na tom s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO), uvedla Česká televize. Oba se sešli dnes, Oliva končí okamžitě. Oliva se tak rozhodl po výsledcích hloubkové kontroly veřejných zakázek nemocnice. Ministr zjištění kontroly považuje za závažná.

"My jsme se sešli, protože to považuju za korektní, nad závěry kontroly, kterou provedlo ministerstvo zdravotnictví v nemocnici. Týkala se nákupu, veřejných zakázek a podobně. On se rozhodl, že ukončí to působení. Rezignoval a tím to pro mě je uzavřeno," řekl ministr ČT.

Podle čtvrtečních informací deníku Právo odhalila hloubková kontrola neplatné smlouvy za více než 400 milionů korun. Nemocnice to odmítla.