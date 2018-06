Šéf OLAFu odmítl Babišovo tvrzení. Vyšetřování není zpolitizované, řekl

Ředitel Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) Nick Ilett odmítl slova Andreje Babiše, že by úřad v případě vyšetřování Čapího hnízda nebyl nezávislý a že by vyšetřování bylo zpolitizované. Informovala o tom Česká televize.

„Jen velmi zřídka o tom teď někdo pochybuje. Zásadně trvám na tom, aby naše nezávislost nebyla zpochybňována. Nebyli jsme vystaveni vnějšímu vlivu ani v tomto vyšetřování, ani v žádném jiném,” řekl Ilett na tiskové konferenci k výroční zprávě OLAF za uplynulý rok.

Premiér v demisi Andrej Babiš v lednu uvedl, že OLAF není nezávislý a jeho kauza Čapí hnízdo je zpolitizovaná jak v Česku, tak v Bruselu. Podle něj jde o kauzu na objednávku a sprosťárnu, která poškozuje jeho rodinu.

Tvrdí, že kauzu drží jeho protivníci v prostoru, aby se ho zbavili. OLAF v závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda píše o podezření na porušení českého národního práva i práva Evropské unie. Uvádí, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace. Postup farmy by tak mohl být hodnocen jako podvod.

Ve zprávě se také uvádí, že anonymní vlastnická struktura Čapího hnízda byla v době čerpání dotace v rozporu se zásadou transparentnosti, která platí pro čerpání peněz z evropských fondů. Babiš už dříve řekl, že farmu prostřednictvím akcií na majitele vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky. To se však podle úřadu nedá spolehlivě prokázat.

Kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo byli Babiš a první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek obviněni z podvodu, po volbách znovu nabyli poslaneckou imunitu. Babiš i Faltýnek obvinění považují za účelové a politicky motivované.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.