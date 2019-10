Všichni odborníci se shodují, že předškolní výchova je pro vývoj dítěte zcela zásadní. Jak si s touto deklarací umí poradit stát? Podle více než 500 ředitelek samostatných mateřských škol špatně. V otevřeném dopise premiéru Andreji Babišovi uvádějí, že „vysoká kvalita předškolního vzdělávání v České republice je vážně ohrožena“.

Děti ve školce. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Vadí jim, že zatímco dětským skupinám je věnována velká pozornost, školky stojí bokem, ačkoli v těch prvních je 14 tisíc kluků a děvčat do tří let, zatímco ve druhých 45 tisíc. Nejvíc je trápí, že v mateřských školách je častokrát na jednu učitelku daleko víc dětí, než by bylo potřeba. U skupin je striktně řečeno, že nad 13 svěřenců už musí být minimálně tři dospělé osoby.