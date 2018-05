Referendum ČSSD o vládě s ANO potrvá do 14. června

AKTUALIZOVÁNO 8 8

Vedení ČSSD by nemělo dávat doporučení pro hlasování ve vnitrostranickém referendu o vstupu do vlády s hnutím ANO a rozhodnutí by mělo nechat na jednotlivých členech. Po jednání grémia strany to řekl novinářům místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna. Podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) by před referendem měli mít stejnou možnost vystoupit stoupenci i odpůrci vlády s ANO. Štěch ji odmítá.