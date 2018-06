Referendum o odchodu z NATO a EU? Senát by ho měl odmítnout, tvrdí STAN

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) bude v Senátu prosazovat, aby horní komora svým usnesením předem odmítla možnost úzákonění referenda, které by umožnilo rozhodovat o případném vystoupení z NATO a EU. Na programové konferenci STAN to dnes uvedl jeho předseda Petr Gazdík. Bez souhlasu Senátu ústavní zákon o referendu přijat být nemůže.

Petr GazdíkFoto: Deník / Divíšek Martin

"Budeme iniciovat usnesení, že referendum o mezinárodněpolitických otázkách v Senátu rozhodně neprojde," prohlásil Gazdík. Uvedl to v souvislosti se snahami části poslanců schválit všelidové hlasování, které by umožnilo hlasovat o odchodu ČR z Evropské unie nebo NATO. Takovou možnost prosazují především zástupci KSČM a SPD.

Stávající i budoucí senátoři STAN by to podle Gazdíka měli odmítat i v rámci kampaně před říjnovými senátními volbami. STAN má nyní v horní komoře 12 senátorů.

Vládní hnutí ANO podle Gazdíka chce "jako úlitbu za podporu své vlády prohlasovat věci, které jsou v rozporu s ústavou nebo ohrožují bezpečnost ČR". V době hybridní války by si "naši protivníci" přáli vnést chaos a prosadit vystoupení z NATO a EU, uvedl Gazdík.

Stávající menšinová vláda ANO projednávala tři poslanecké návrhy na uzákonění obecného referenda. Návrh KSČM odmítla, k návrhu SPD se postavila neutrálně a návrh ČSSD podpořila. Poslanci se zatím na parametrech referenda neshodli. Podle dosavadních vyjednávání poslanců by šanci ve Sněmovně mohla mít verze, podle níž by o vypsání referenda muselo žádat až půl milionů občanů, přičemž platnost by vyžadovala účast třetiny voličů.

Senátoři jsou k návrhům vesměs skeptičtí. ČSSD má v horní komoře zatím nejvíce zástupců, KSČM jednoho a SPD žádného.