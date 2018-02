Obecné referendum? Poslanci se stále nemohou shodnout na jeho podobě

Sněmovní strany se neshodují na parametrech pro obecné referendum. Rozdíly se týkají například počtu podpisů pod petici, kterou by se vyvolávalo, přípustných a nepřípustných otázek a podmínek pro platnost hlasování. Referendum jako takové ale odmítá jen menšina poslanců, vyplynulo z dnešního jednání sněmovní ústavní komise.

Například nejsilnější hnutí ANO trvá na tom, aby se referendum nesmělo týkat třeba setrvání Česka v Evropské unii. Podobně se vyjádřili zástupci ČSSD a KDU-ČSL, naopak pro hlasování i o mezinárodních smlouvách jsou představitelé SPD a KSČM a za tvrdších podmínek i Piráti. Strany většinou nechtějí hlasování o rozpočtu, daních a odvodech, o lidských právech a svobodách nebo o odvolávání politiků.

Patrně nejpřísnější parametry pro referendum představili Kateřina Vlachová za ČSSD a Marek Výborný za KDU-ČSL, prakticky se shodují. Petici k vyvolání referenda by musela podepsat asi desetina oprávněných voličů, případně kolem 800.000 lidí. Hlasování by se musela účastnit aspoň polovina voličů. Výborný zdůraznil, že lidovci nepokládají zavedení obecného referenda za téma, které by muselo být vyřešené za týdny nebo měsíce. Helena Válková (ANO) mluvila o podpisech 700.000 lidí a kvoru účasti 30 až 35 procent.

Piráti prosazují dva druhy referend. Obvyklé za mírnějších podmínek, ústavní za přísnějších. Pro vyvolání obvyklého hlasování by petici podle předsedy klubu Jakuba Michálka muselo podepsat 150.000 až 250 tisíc lidí, pro vyvolání ústavního referenda 300 tisíc až 500 tisíc voličů. U ústavního všelidového hlasování by se muselo vyslovit pro nejméně 60 procent hlasujících.

Ve Sněmovně už leží předloha SPD, která stanoví podmínky nejmírnější. Pod peticí pro vyvolání hlasování by stačilo 100 tisíc podpisů, v referendu by mohli lidé hlasovat takřka o všem a jeho výsledek by byl platný a závazný bez ohledu na účast. Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že hnutí je ochotno vyloučit z hlasování rozpočtové a daňové záležitosti, na vystoupení z EU ale trvá.

"Dovedeme si představit referendum v co nejširším pojetí," uvedl za KSČM Stanislav Grospič. Mluvil o 250 tisících podpisů pod peticí a o nutné účasti 30 procent voličů.

Obecné referendum dlouhodobě odmítá ODS a taky TOP 09, ač debaty se účastnit chce. "Zákon by rozhodně neměl dláždit cestu k vystoupení Česka z Evropské unie," zdůraznil za TOP 09 Dominik Feri. Soudí, že opuštění unie by bylo první záležitostí, o níž by se v referendu hlasovalo, pokud by to zákon umožňoval. Podle Pavla Blažka (ODS) by obecné referendum mohlo přinést chaos.

Zástupci stran v komisi se dohodli, že zpracují srovnávací tabulku parametrů pro obecné všelidové hlasování. Probrat by ji měli na příští schůzi.