Invaze molic trápí například obyvatele na Hané. Drobný hmyz, připomínající padající sníh, je snad všude. Molice létají i ve vzduchu, takže při procházce ulicí mají občané nevítané návštěvníky neustále v patách.

„Na jaře jsme se vydali na kopřivy a už byly celé obalené molicemi. Teď je máme na zelenině, na muškátech, na květinách. Jsou všude, nedá se ani sedět na zahradě. Jejich nálety jsou k nevydržení,“ stěžuje si Eva Husičková, obyvatelka Smržic, která jezdí za svou dcerou do Studence, kde to nevypadá o nic lépe.

K ní se přidává i Michaela Smyčková, která bydlí v centru Smržic: „Máme jich plnou zahradu. Zkoušeli jsme postřiky, ale je to marné. Dokonce nám lezou i do vlasů.“

PŘILÉTLI OD RAJČAT?

Lidé polemizují, odkud takový počet těchto škůdců vzešel. „Všechno je zamořené. Ještě před čtrnácti dny jsem to na zahradě neměl a teď? Projdu trávou a všude to poletuje. Lidé tvrdí, že ohniskem je Skleník Smržice (známá pěstírna rajčat, pozn. red.). Nevím, odkud to přišlo, ale takhle přijde práce zahrádkářů úplně vniveč,“ smutně dodává člověk, který nechtěl být jmenován.

Obyvatelé se už obrátili i na obec. „Víme o znepokojení občanů a určitě nás to nenechává chladnými. To horko tomu nejspíš přispívá. Jednali jsme i s paní Evou Jedličkovou,“ uvedl starosta Aleš Moskal.

Eva Jedličková, manažerka firmy spravující Skleník Smržice, se k celé situaci vyjádřila následovně: „Molice se v našem skleníku objevily i v loňském roce. Letošní výskyt je způsoben dovozem biologického odpadu na kompostárnu, kde se nacházela vajíčka molic. Již jsme zahájili opatření k jejímu odstranění.“

NIŽŠÍ ÚRODA

Malý hmyz může nadělat spoustu škody. Molice se totiž živí rostlinnými šťávami a tím je oslabují. „Pokud je rostlina ve stresu, úroda bude nižší, protože se hostitel musí vypořádat se škůdcem. Chce přežít. To je priorita,“ uvedl Martin Danzer, vedoucí pobočky firmy Arboeko ve Smržicích. Firma se zabývá pěstováním a dodáváním okrasných a ovocných dřevin.

Martin Denzer se ovšem s kalamitním stavem způsobeným molicemi ještě nesetkal: „U nás v Arboeku se s molicemi občas potýkáme na listech buku, ale žádná tragédie to není. Možná je potřeba více rostliny ošetřovat než v minulých letech, protože jejich výskyt je trochu vyšší, ale o kalamitě bych nemluvil. Samozřejmě zahrádkáři to mohou vnímat jinak. S největší pravděpodobností bude jejich úroda nižší, bohužel.“

Situace je pro obyvatele již neúnosná. I přes postřiky, které zahrádkáři používají, se molice neustále vracejí. To potvrzuje i Jan Prášil, ředitel smržické firmy Semo, která se zabývá prodejem a produkcí osiva, zeleniny a květin.

„V letošním roce je v důsledku vývoje počasí všeobecně vyšší výskyt molic. Jednak díky mírné zimě dobře přezimovala molice bavlníková a venkovní teploty již v dubnu vyhovovaly i rozvoji populace molice skleníkové. Jejímu přemnožení nahrává skutečnost, že u nás nejsou registrovány účinné přípravky na ochranu rostlin, které by ji dostatečně eliminovaly. Bohužel je to tak a bude hůř, díky zelené politice. Přichází doba, kdy některých škůdců bude přibývat, a to souběžně s tím, jak bude ubývat povolených přípravků, které je mohou regulovat,“ uzavřel Jan Prášil.