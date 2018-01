Registr majetkových přiznání by měl podle vlády zůstat volně přístupný

Poslanci Starostů neuspěli u vlády s návrhem, podle kterého by registr majetkových přiznání politiků neměl být přístupný bez omezení. Vláda Andreje Babiše (ANO) ho dnes na svém ranním jednání odmítla, informoval tiskový odbor Strakovy akademie.

Předkladatelé normy, kterou bez ohledu na názor vlády posoudí sněmovna, chtějí, aby se do seznamu lidé mohli dostat na základě individuální žádosti podle stejného režimu, jaký platí pro vedoucí úředníky nebo ředitele státních, krajských či obecních firem. Museli by tak žádat každý půlrok o heslo.

Podle vládních legislativců představují pravidla v dané oblasti "nejvyšší možnou transparentnost vedoucí k minimalizaci korupčních rizik na všech úrovních veřejné správy". Rozsah oznamovací povinnosti i okruhu lidí, jichž se týká, stejně jako snadná dostupnost přiznání patří mezi zásadní opatření k regulaci střetu zájmů, napsali.

Kabinet také upozornil na to, že předlohou STAN by se vrátil stav platný před nedávnou novelou zákona o střetu zájmů. Protože je účinná jen několik měsíců, nelze odhadnout její dopady, a její změna proto není žádoucí, napsali vládní legislativci.

Novela má podle poslanců STAN "narovnat narušenou společensky přijatelnou rovnováhu mezi osobním zájmem veřejných funkcionářů a zájmem veřejným". Nynější stav může podle autorů ohrozit práva třetích osob s ohledem na povinnost funkcionářů zveřejňovat údaje o majetku včetně společného jmění manželů.

O předloze Starostů rozhodnou zákonodárci. Pokud by byla schválena, lidé by museli o přístup do registru požádat ministerstvo spravedlnosti. Dostali by uživatelské jméno a přístupové heslo, které by byly platné půl roku od jejich vydání.