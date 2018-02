Registr obyvatel má chyby. Po lékařích se ozývají i starostové

Lékaři odhalili nečekaný problém: základní registr obyvatel je plný chyb. Ukázalo se to, když začali předepisovat elektronický recept – systém jim občas hlásí, že pacient neexistuje. Nesprávné údaje má podle nich v registru až desetina populace.

Jen co Deník jejich příběhy zveřejnil, začali se ozývat také starostové obcí. Mají prý stejné problémy. „Údaje o počtu obyvatel naší vesnice, které udává ministerstvo vnitra, se neshodují s počtem obyvatel zveřejněným Českým statistickým úřadem,“ upozorňuje například Marie Ptáková – starostka obce Kanice na Domažlicku.

Když začala jednoho dne prozkoumávat registr, zjistila, že se statistiky liší o čtyři obyvatele. Jednalo se přitom o údaje zveřejněné ke stejnému datu. „Nezávidím proto lékařům,“ dodala starostka vesnice, kde žije jen kolem dvou set lidí.

Ministerstvo vnitra ale výtky odmítá. Pokud jde o lékaře, většinou prý dělají překlepy – proto nemohou pacienty v systému najít. Druhou možností je, že mají chyby ve svých databázích pojišťovny. „Zcela odmítáme tvrzení, že je chybovost registru obyvatel deset procent,“ ohradil se proti vyjádření zdravotníků mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Nespravedlivé jsou podle vnitra i připomínky starostů – neumí prý v registru hledat. Pokud se počty obyvatel v registru skutečně liší od čísel statistického úřadu, mohou za to cizinci. „V registru obyvatel jsou kromě údajů o občanech České republiky vedeny také údaje o cizincích a jejich rodinných příslušnících,“ uvádí Klára Pěknicová z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Cizinci? V obci je nemáme

Starostka Kanic ale takové vysvětlení odmítá. V její vesnici žádní cizinci nežijí. „Pacienty i lékaře takové zdůvodnění určitě nepotěší,“ dodala Marie Ptáková.

Lidé si na registr obyvatel stěžují dlouhodobě. Některé případy už řešila i veřejná ochránkyně práv. „Všechny údaje v registru bohužel nejsou správné a úplné,“ konstatovala nakonec Anna Šabatová.

Ta prověřovala dokonce několik konkrétních podnětů. Obrátil se na ni třeba muž, který už sice čtyřicet let pobývá v zámoří, přesto na něj předloni udeřili exekutoři. Tvrdili mu, že má v Česku vedený trvalý pobyt a od roku 2002 neplatí za svoz odpadu.

Cizí "příbuzní"

„Další paní se dostala do dědického řízení o zadlužených pozemcích cizích lidí. Ukázalo se, že úředníci zapsali jejímu zemřelému dědečkovi chybně rodné číslo. Tak získal i cizí příbuzenstvo,“ vzpomíná ombudsmanka.

Chyby podle ní mohly vzniknout několika způsoby. Část zřejmě pochází ještě z devadesátých let, když se data do registru poprvé zanášela. Další mohli udělat dnešní úředníci, když vystavovali nové doklady. Některé vady zase mohou mít na svědomí technické výpadky registru – data se při nich do systému nenačetla.

Kolik takových chyb v registru je, nedokáže ministerstvo vnitra vyčíslit. Stejně tak nevede statistiku u počtu podnětů, které ročně dostane od starostů měst a obcí.