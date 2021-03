Registrace očkování: Hlásit se mohou i lidé nad 70 let. Kde a jak žádost vyplnit

ČTK ČTK Redakce Redakce





K očkování proti nemoci covid-19 se v pondělí, v první den zaregistrovalo na 200 tisíc seniorů starších 70 let. Přibližně 13 500 z nich dostalo ihned i termín očkování. Vyplynulo to z informací Chytré karantény k pondělním zhruba 23:00. Registrační systém se pro lidi po sedmdesátce spustil 1. března v 00:30 a podle pondělního vyjádření vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly nezaznamenal žádné potíže. Sedmdesátníků je v Česku zhruba milion. Nově mohou od pondělí hlásit k očkování své pacienty i praktičtí lékaři.

Očkování seniorů proti covidu-19. | Foto: Deník / Attila Racek

Od 15. ledna se mohou registrovat k očkování lidé starší 80 let, kterých je zhruba 440 tisíc. Od února přibyla možnost registrace také pro zdravotníky a od soboty pro učitele. Za první den se přihlásilo přes 100 tisíc učitelů. Celkem se podle Chytré karantény ke dnešku registrovalo 390 195 lidí, z toho 204 056 lidí má rezervaci termínu očkování. Mapa katastrů všech obcí: Zjistěte, kam smíte a kam ne. Stačí zadat své místo Přečíst článek › Podle dat ministerstva zdravotnictví má plné očkování dvěma dávkami ukončeno zhruba 240 tisíc lidí. Celkem zdravotníci vykázali přes 653 tisíc dávek očkování. Registrovat se lidé mohou přes formulář ZDE Lidé, kteří se chtějí registrovat, musí:

1. Na webu nejprve vyplní telefonní číslo, na které jim přijde SMS zprávou kód.

2. Po jeho zadání se mohou k očkování registrovat.

3. Formulář vyžaduje vyplnění jména, adresy, kódu zdravotní pojišťovny a čísla pojištěnce, které u českých občanů odpovídá rodnému číslu.

4. Vyberou také ze seznamu očkovacích míst to, kde se chtějí nechat očkovat.

5. Až bude na jejich preferovaném místě volný termín, přijde druhá SMS zpráva s kódem, který umožní termín zarezervovat.

6. Od odeslání zprávy je třeba kód využít do 72 hodin. Další variantou registrace je telefonát na linku 1221. Formulář pro opuštění okresu: Kde ho najdete a kam ho budete potřebovat Přečíst článek ›