Neuběhla ani půlminuta, co se naposledy Českem rozezněla siréna sanitky, a záchranáři startovali další vůz, aby vyrazili na pomoc lidem v nouzi.

Zdravotní záchranné služby v loňském roce zaznamenaly další rekord v řadě: pomohly více než milionu pacientů během 1 133 549 výjezdů.

Sirény sanitek tak v českých, moravských a slezských městech či vesnicích houkaly v průměru každých 28 sekund. Aneb zachraňovat jich vyrazilo 129 každou hodinu.

Nejčastěji ve Středočeském kraji, v Praze a v Moravskoslezském kraji – což je logické vzhledem k velikosti regionů i hustotě tamních silnic. Nejméně zásahů naopak zaznamenali dispečeři na Karlovarsku, na Vysočině a v Královéhradeckém kraji.

„K jednomu pacientovi často zamíří nejen posádka rychlé zdravotnické pomoci, ale i vozidlo s lékařem v takzvaném systému rendez–vous,“ vysvětluje rozdíl mezi počtem výjezdů a ošetřených pacientů Marek Slabý, prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR.

Taxi do špitálu

Sanitky mají ze zákona povinnost poskytovat především přednemocniční péči lidem se závažným postižením zdraví nebo v případě ohrožení života.

Když se vyhodnotí statistiky za posledních deset let, vyplyne z nich, že počet výjezdů vzrostl skoro o 400 tisíc. Znamená to, že se Češi ocitají mnohem častěji v ohrožení života? Experti tvrdí, že nikoli. Stále totiž přetrvává nešvar, kdy si lidé volají sanitku jako „bezplatný taxík“ do nemocnice.

„Tato služba je nadužívaná, supluje nedostatečnou dostupnost primární péče v řadě regionů České republiky a samotnými občany je bohužel vnímána jako kdykoli dostupná bezplatná zdravotní služba umožňující rychlý přístup do jakéhokoli zdravotnického zařízení,“ poznamenává Slabý.

Nebezpečné úrazy

Když už sanitky vyrazily za lidmi se skutečně závažnými zdravotními obtížemi, nejčastěji se jednalo o úrazy – vloni to bylo 215 tisíc případů.

Následovala asistence u dopravních nehod a pomoc lidem s cévními mozkovými příhodami i infarkty.

Záchranáři také resuscitovali téměř osm tisíc lidí se zástavou oběhu.

V 91 tisících případech pak posádky sanitek spěchaly pomoct dětem a mladistvým.