Rektor Masarykovy univerzity Bek půjde do Senátu za TOP 09

Širší vedení TOP 09 potvrdilo nominaci rektora Masarykovy univerzity v Brně Mikuláše Beka do podzimních senátních voleb. Už dříve se na podpoře Beka s TOP 09 domluvily ODS, STAN a Strana zelených. Bek bude kandidovat v Brně v obvodu číslo 59, kde skončí mandát bývalé ústavní soudkyni Elišce Wagnerové.

Pokud Bek uspěje, stane se členem senátního klubu STAN. V případě zvolení by chvíli zastával i funkci rektora, protože mu příští rok v srpnu končí funkční období. Zasadil by se však o dřívější zvolení svého nástupce. Potvrdil to dnes mluvčí strany Jakub Hnát.

V první sedmičce kandidátů, kteří získali podporu TOP 09, jsou vedle Beka také bývalí poslanci Herbert Pavera, který bude kandidovat v obvodu Opava, a Michal Janek v obvodu Domažlice. V Litoměřicích bude kandidovat s podporou TOP 09 prezident aeroklubu a manažer Vlastimil Dvořák, v Teplicích bývalý viceprezident sklářské firmy AGC v Evropě a šéf představenstva fotbalového klubu Pavel Šedlbauer, uvedl mluvčí TOP 09.

Výkonný výbor TOP 09 podpořil také senátní kandidaturu podnikatele Miroslava Plcha pro obvod Mladá Boleslav a spisovatelky a manažerky Terezie Radoměřské pro obvod Benešov. Kandidáty podle tiskové zprávy TOP 09 spojuje čitelná minulost, pevné názory a jejich známost v obvodech.

Předseda strany Jiří Pospíšil uvedl, že Senát vnímá jako pojistku demokracie. "Nechceme ho rušit jako hnutí ANO, chceme ho naopak posílit o osobnosti, které ctí svobodnou společnost a demokratické principy," uvedl.