Respektovali byste premiéra? Studenti se ptali adeptů o prezidentský post

/VIDEO/ Zvídavé a inteligentní. Takové otázky položila budoucí elita národa, studenti Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem, prezidentským kandidátům, když debatní vlak Deníku zastavil v pondělí na ústeckém hlavním nádraží. Co mladé Ústečany zajímalo? Přepis odpovědí adeptů na hlavu státu na nejlepší otázky přinášime zde.

Jak byste spolupracovali jako prezident s předsedou vlády? Spolupracovali byste?

Drahoš:

Prezident by měl být morální osobností, autoritou. Neměl by si tvůrčím způsobem vykládat ústavu. Je to, jako kdybychom si tvůrčím způsobem vykládali pravidla silničního provozu. To, co předvedl prezident se současným premiérem Sobotkou, bylo naprosto neprofesionální.

Topolánek:

Mě ke kandidatuře vybudila mimo jiné dojemná shoda mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem. Jsem naprosto profesionální. Tam nemáte jinou možnost. Můžete vetovat některé zákony, můžete chodit na vládu, můžete si zvát ministry, abyste znal jejich kroky.

Horáček:

Prezident musí být rázná osobnost schopná činu. A musí se postavit všemu, co považuje za důležité, protože musí přísahat na to, že bude chránit ústavu a bude konat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Hilšer:

Dobrý státník se pozná podle toho, že je schopen a umí odhodit osobní animozity. V momentě, kdy by viděl, že osoba premiéra je podezřelá z nějakých podvodů, by měl hlídat to, aby nevznikaly pochybnosti ve společnosti, protože ty narušují pocit a vnímání spravedlnosti.

Kulhánek:

Jakékoli animozity nesmějí hrát roli.

Hynek:

Vy nesmíte vůči světu na jakémkoli zahraničním jednání, že vůči premiérovi něco máte. On vzešel z voleb. Vy se s ním můžete hádat doma, ale nesmíte udělat to, že ho budete v zahraničí pomlouvat. Česká republika musí navenek vypadat seriózně a věrohodně.

Měl by vést prezident zahraniční politiku bez ohledu na vládu?

Drahoš:

Prezident by měl v tomto smyslu jednat v souladu s vládou a neměl by razit vlastní zahraniční politiku proti všem ve vládě. Bohužel prezident Zeman toto dělá velmi často a rád.

Topolánek:

V době, kdy jsem neměl dobré vztahy s prezidentem Klausem, kdy v Černínu seděl Karel Schwarzenberg a vicepremiérem byl Alexandr Vondra, tedy tři lidi, které nesnášel, tak jsme se vždycky snažili koordinovat zahraniční politiku a ten prezident, byť to byl Václav Klaus, nás poslouchal.

Hilšer:

Já si dovedu představit extrémní situace, kdy přijde vláda, která by se mohla pokusit obrátit naši zemi úplně jiným směrem, pak bych hájil, aby ČR zůstala v rodině zemí západní Evropy.

Kulhánek:

Prezident není ten, kdo hraje pasivní roli. On musí umět prosadit ve vládě správný politický směr.

Hynek:

Přiznám se, že jsem odpůrce politiky, kterou prováděl dosavadní ministr zahraničí Zaorálek, tak není možné proti tomu vystupovat v zahraničí. Hádejme se doma, ale najděme dohodu a navenek jednejme stejným způsobem.

V čem je největší rozdíl mezi ČR a Západem a jak byste se pokusili ten rozdíl minimalizovat?

Horáček:

Pro mě je obrovské štěstí, že jsme se dostali tam, kam patříme, na evropský západ. Že jsme dávali dlouhodobé investiční pobídky nadnárodním společnostem, stali jsme se proto subdodavatelskou ekonomikou, jsme chudší, než bychom mohli být.

Kulhánek:

Ale nejsme chudší. Když se porovnáme se západní Evropou, tak v porovnání s Portugalskem, Španělskem, Itálií, jsme na tom minimálně stejně. Kdyby tu nebyly dotace, nebyla by tu škodovka a řada firem.

Topolánek:

Ty rozdíly, které tady jsou, jsou dvojího typu. Doháníme ekonomicky evropské země, jsme ekonomicky téměř sedmnáctou spolkovou zemí, protože máme 35 procent exportu do Německa, takže jsme svým způsobem velmi blízcí. Na druhé straně přinášíme něco, co ty evropské země poztráceli a to je zkušenost s totalitou.

Hynek:

My opravdu patříme do západní civilizace a chtěli bychom tam zůstat. Ale oni tím, že nezažili roky nesvobody, neumí si jí vážit.

Drahoš:

Já se vždycky usmíval nad výroky typu, že budeme mostem mezi Evropou a Ruskem nebo Čínou. My jsme v Evropě a měli bychom v ní zůstat.

Hilšer:

Západ je naprosto svobodný. Je to na dlouhodobé tradici demokracie. Naopak Rusko je stát, kde panuje nejhorší forma kapitalismu, což je oligarchie. A tam bych se nerad vzdaloval. Já bych chtěl, aby se naše země stala vzdělanou demokracií, od které se ty další země budou učit.

Topolánek:

V říjnu tohoto roku začal v Německu platit zákon, který omezuje svobodu slova. Ve vyloučených lokalitách platí duální právo. Platí tu některé prvky občanského a rodinného práva šária, jsou věci, které u nás nejsou a asi bychom nechtěli, aby u nás byly. To znamená, nikdy nemůže být vztah k Evropské unii nekritický.

Drahoš:

Nikdo netvrdí, že v západní Evropě je všechno ideální. Nezavádějme debatu na téma, my jsme lepší než oni nebo oni jsou lepší než my.

Horáček:

Studoval jsme ve Spojených státech a vzal jsem si z toho toto. Amerika je tak silná proto, že ji Američani nepřetržitě kritizují. Ale měli bychom vědět, kam patříme a rozhodně