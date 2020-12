Například českobudějovická restaurace Masné krámy měla rezervovány všechny stoly dlouho před otevřením. „Lidé nám volali už v pondělí a to i na soukromá čísla,“ říká provozní vyhlášeného podniku František Sýkora. „Obsazeno máme na padesát procent, ale večer je plno,“ dodal.

Celkem čtyři z oslovených pivnic či restaurtací Deníku odpovědělo, že rezervace nepřijímá. Mezi nimi i restaurace U Bystroňů v Dolní Lutyni na Karvnsku. „Nepřijímáme rezervace, kapacita podniku je už tak malá. Běžně máme šedesát míst, po dodržování rozestupů třicet. Zkrátka kdo dřív přijde, ten dřív sedí. Fungujeme takto celý rok od vypuknutí epidemie, tedy když zrovna nemáme zavřeno a nejedeme na výdejní okýnko,“ poznamenal majitel restaurace.

Dlouhé fronty

Po více než měsíci, kdy byla kvůli nařízení vlády zavřená, je obrovský zájem také o kadeřnictví. Před řadou z nich vyčkávali netrpěliví zákazníci ještě před začátkem otevírací doby. Ti, kteří přišli pozdě, čekali na ostříhání mnohdy i více než hodinu.

I kadeřnické salony mají v mnoha případech zaplněné termíny na dlouho dopředu. „Klienti volají průběžně. Vždycky přišla taková vlna telefonátů, když to vypadalo, že už možná otevřeme, pak to vláda posunula, takže jsme to taky odsunuly, teď to vypadalo podle toho programu PES, že to bude od pondělí, no a v neděli jsme se zase dozvěděly, že ne, takže další vlna telefonátů,“ popisuje situaci Pavla Markovská z kadeřnictví I love my hair I love studio v Novém Jičíně.

Do práce už se těšily i kadeřnice, které se od rána také nezastavily. „Jsme rády, že už nás konečně otevřely. Bylo to už dlouhé,“ uvedla vedoucí kadeřnictví v Plánické ulici v Klatovech Hana Suttá. Natěšení byli především zákazníci. „Už jsem pěkně zarostlý, ale do rukou manželky jsem se pustit nechtěl, to bych mohl jít rovnou do hola,“ smál se Klatovan Pavel Kříž.

Fronty se ale tvořily i před obchody, které musely být až doposud uzavřené. Ve frontě si museli hned od rána počkat lidé například u klatovského obchodu Pepco, tam se chvílemi fronta táhla přes celý chodník až za roh. Do prodejny mohlo kvůli nařízení vlády vejít jen 37 lidí. „Já jsem přišla ve tři čtvrtě na devět a to ještě poměrně šlo. Nakoupila jsem hlavně vánoční dárky. A bylo vidět, že to lidé brali z gruntu. Nějaký pán nakupoval výzdobu, dárky, oblečení a nesl několik tašek, platil tisíce. Pak jsem vyšla a už stála celkem dlouhá fronta,“ řekla jedna z nakupujících Věra Schmidová.

Havlíček: Není to dramatické

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že zákazníků je dnes v obchodech více než obvykle, ale situace není dramatická. Například obchodní domy Ikea podle Havlíčka zvládají situaci skvěle, menší obchody však mohou poněkud tápat. „Ne každý má za k dispozici armádu spolupracovníků,“ dodal.

Zákazníci podle ministra během dnešního dne dodržovali protikoronavirová opatření. Klíčové budou následující dny a především období před Vánocemi. Pokud by se situace zhoršila, muselo by se Česko vrátit do přísnějšího čtvrtého stupně rizika.