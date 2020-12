Provozovatele hospod a restaurací čeká v příštích dnech scénář, jaký už jednou zažili. Musejí zlikvidovat načaté sudy s pivem a zbavit se zásob.

„Zavíráme už potřetí, takže to není žádná novinka. Musíme se s tím ale nějak popasovat a doufejme se, že se z toho zase dostaneme a jaro a léto nám to vrátí. Peníze z covid nájemného 1 a 2 nám trochu pomohly, uhradily ale jen polovinu nájmu po dobu tří měsíců, zatímco náklady na provoz nikdo neřeší. Snad to zvládneme, ale pár hospod asi spadne, protože nemají rezervy,“ uzavřel provozovatel restaurace v Přerově Marek Dostál.

Pro některé štamgasty na Vysočině, kteří si závěr roku bez hospody nedokáží představit, je dnešek předčasný Silvestr. Hospody ve čtrtek otevřely naposledy. „Naplánovali jsme si s kolegy z práce naposled posedět, aspoň na chvilku. Jdeme do restaurace Na Ostrově v Havlíčkově Brodě, kde jsme měli vánoční večírek. Máme tam zamluvená místa," těšila se například Světluše Machálková z Havlíčkova Brodu.

Na větší nápor se připravoval i pivovar v Kamenici nad Lipou. „Dnes tu máme hodně lidí, silnější byly i obědy. Hlavně na večer máme plno rezervaček. Stoly mají zamluvené například party do deseti lidí. Rezervačky jsme tu měli i na pátek a sobotu, ale to už budeme mít zavřeno, takže se to vesměs všechno přesunulo na dnešek," řekla manažerka gastro provozu Pivovaru Kamenice Naděžda Houšková.

Plno hlásil krátce po setmění i pecínovský Růžek na Rakovnicku. Provozovatel Ondřej Kinkal přiznal, že poslední týden, kdy byla hospoda otevřena pouze do osmi hodin, přinesla nečekané obrázky. „Bylo to až vtipné, že třeba kolem sedmé hodiny večerní už byla spousta lidí pod parou. Přišli třeba už v pět hodin, aby toho stihli co nejvíce vypít,“ povšiml si hospodský.

Protesty

Hned sedm podniků z Vysočiny se připojilo k celorepublikové výzvě restaurací a barů, které nesouhlasí s vládním opatřením postihujícím podnikatele v oblasti gastronomie. Iniciativa pod mnohoznačným názvem Chcípl pes počítá se třemi typy protestů: buď podnik v určenou dobu nezavře, nebo vyvěsí státní vlajku, případně nechá rozsvíceno.

Také restaurace a hospody na Kutnohorsku se připravily na dnešní poslední den "normálního" provozu. Žádný velký mejdan se ale nekonal. Mezi restaurace, které se zapojily do iniciativy Chcípl pes, patří i Restaurant Café – Harmonia v Kutné Hoře.

„Mám tisíc chutí nechat otevřeno. Jde ale hlavně o symbolickou podporu a otevřené vyjádření nesouhlasu s tím, co vláda dělá. Na dům jsem do ulice také vyvěsil naší národní vlajku,“ uvedl majitel „rebelující“ restaurace Tomáš Dáňa.

Se znovu zavřením gastronomických podniků zásadně nesouhlasí. „Vláda jen restaurace a hotely využila ke své propagandě. S čísly nakažených to nijak nesouvisí. Nechtěla lidem před Vánoci zavřít obchody, tak zavřela restaurace, aby to nevypadalo, že neděla nic. Jde jen o kosmetickou úpravu,“ stěžuje si Dáňa.

Podobně to vidí i Jiří Janeček z pivovarské restaurace Malý Janek v obci Jince na Příbramsku, který je jedním z iniciátorů protestu. Ten se však v pátek 17. prosince zavírat nechystá. „Máme pozvané poslance, v sobotu a v neděli uvidíme, jestli bude otevřeno. Každopádně od pondělí budeme zavírat, protože bude před svátky, stejně bychom zavřeli,“ vysvětlil.

Vláda by podle něho měla dát restauracím a hospodám výjimku, jako mají nyní malé obchody. „Úplně uzavření a nahnání nás do okének je likvidační. Nikdo nám nevysvětlil, proč zrovna my, není na to studie. Pan Havlíček vytáhl nějakou americkou, já ale mohu vytáhnout německou, že v hospodách a restauracích se koronavirus tolik nešíří,“ poznamenal podnikatel.

Některé podniky na jihu Moravy se k protestu přidaly také. „Podnikatelé v gastronomii nedostali od vlády adekvátní kompenzace, které by pokryly alespoň náklady. Vláda jedná na základě pocitů, což je špatně,“ vysvětlil důvody pro vznik výzvy organizátor výzvy pro Brno Tomáš Franzki. Ve čtvrtek odpoledne doufal, že se k výzvě připojí několik desítek podniků v Brně.

Uzavření restaurací od pátku přichází zároveň se zvýšením skóre PES na číslo 4. Vláda k tomuto kroku přistoupila vzhledem k opět se zhoršující epidemiologické situaci v zemi a rostoucímu počtu nakažených koronavirem.

Lidé protest podporují

Někteří lidé otevření podniků i po osmé večer nařízením navzdory podporují. „Nezpochybňuji, že je tady nějaká nemoc, nejsem žádný antirouškař. Ale vládní nařízení ohledně restaurací se mi nelíbí z vícero důvodů. Je to celé postavené na hlavu. V nákupních centrech a hromadné dopravě je mnohem víc lidí, než v restauracích a hospodách. Podniky dodržují nařízení a vláda stejně jde proti nim a chce je utopit. Nerozumím, proč. Pro provozovatele je to existenční otázka, do podniků často nacpali všechny úspory. Proto i nadále budu podporovat ty, kteří nechají otevřeno,“ nastínil Ivo Osovský, který k tématice zveřejnil i video na sociálních sítích, které mělo téměř pět set sdílení.

Zavírání hospod se nelíbí ani provozovatelům ve Slaném. "Cítím se smutně. Letos je to už několikáté uzavření. Na žádné kompenzace jsem zatím nedosáhla. Jsem už poměrně i psychicky na dně, je to nepříjemná krize. Jsme hospoda zaměřená na pivaře, takže další covid opatření nenesu nijak dobře. Nejen výdělek, ale hlavně lidé mi budou určitě chybět," potvrdila hostinská Silvie Repáňová v hospodě - baru Na Růžku.

V pražských hospodách panoval ve čtvrtek večer čilý ruch. K iniciativě Chcípl PES se připojila asi desítka podniků. Jednou z nich je například i Hostinec Staré zátiší v Bubenči. K výzvě se ale připojila pouze symbolicky. „Bojím se mít otevřeno po osmé. Minulý týden u nás byla policie, byli tu malou chvilku po osmé, řekli mi, že dostali výslovně rozkaz kontrolovat restaurace. Kdyby k nám přišli opakovaně, mohlo by to být už horší,“ sdělila obsluha restaurace.

Plné restaurace

I na Českobudějovicku zvažují některé podniky, že se k protestu přidají. Například restaurace Na Staré kovárně v Homolích by měla obvykle v pátek otevřeno hlavně kvůli řízkům. Teď majitel Jiří Ševčík čeká, jaké dispozice přijdou od organizátorů protestu. V pátek chce mít v každém případě otevřené okénko.

Ve čtvrtek počítá zatím s uzavřením ve 20 hodin. "Pokud se nedohodne nějaký jednotný jiný postup," říká Jiří Ševčík. Restauraci má přibližně 25 let. Okénko by podle Jiřího Ševčíka mohlo být dovolené i v příštích dnech, ale tržba je v takovém případě nízká.

Plné restaurace byly ve čtvrtek i na Kroměřížsku. „Všechny víkendové firemní večírky se nám přesunuly na dnešek. Právě za půl hodiny začíná jeden,“ dívá se na hodinky mluvčí Panského pivovaru v Holešově Radek Sovadina. A to byly teprve dvě hodiny odpoledne. „Poslední dva dny máme neustále plno. Snědlo se vše, co máme na skladě,“ je rád Sovadina. „Dokonce se nám tu na hotel včera ubytovali bez předchozí rezervace tři hosté na tu jednu noc,“ usmívá se mluvčí.

Nezklamali ani hosté a štamgasti ve Zlíně. Přišli, někde již dokonce ráno. „Byli tady už ráno, přes obědy bylo plno a dokonce teď, odpoledne, jsme vyčepovali co se dalo,“ usmála se servírka Petra v restauraci Canada Pub ve Zlíně s tím, že věří, že v novém roce bude už lépe a situace se po několika dramatických měsících kolem nákazy covid-19 uklidní.

„Co nám zbývá? Máme už pár kousků za sebou, to víte, že nám bude smutno. Měli jsme radost, že konečně otevřeli hospody a teď zase musíme být doma,“ byly jejich nejčastější reakce.

Že jsou restaurace a kavárny opravdu plné hostů, bylo například v Kolíně znát i na ulici, a to nejen podle hloučků kuřáků před vchody, ale i podle vůně jídel linoucí se na metry daleko od většiny provozoven.

Bistro V Troubě v Rubešově ulici v Kolíně svítilo na dálku, stolky obsazené, lidé klábosili u vína. Naivní restaurant taktéž plný do posledního místa, které protiepidemická opatření umožňují. „Máme plno, je to takto celý den. Poslední tři dny je opravdu hodně zájem hostů, kdyby to tak mohlo být pořád,“ shrnula servírka v Naivce.

Před Stoletou stála skupinka dobře dvaceti kuřáků, uvnitř veselo, servírka v běhu, dva mladí muži za barem rozlévali a odmývali nádobí. Měli plné ruce práce. „Za chvíli zavíráme, lidi mají žízeň,“ smál se číšník.

V Olomouci se tančilo

V centru města romantika, na sídlišti pořádná divočina. Tak by se dala nazvat situace v restauracích na Olomoucku, kde se podniky s nařízením vypořádaly po svém. Jedno však měly společné. Ve čtvrtek 17. prosince zavřely ve 20 hodin a dočasně osiřely. Další zákazníky přivítají, až jim to systém PES či vláda dovolí.

Například Olomoucká citadela v Panské ulici otevřela po 16. hodině. Aby byla dodržena všechna vládní nařízení, dovnitř se dostali hlavně ti, kteří si předem zarezervovali stůl. Točené pivko nebo jiný nápoj v poklidné atmosféře při svíčkách si nenechali ujít místní štamgasti, ale ani občasní hosté. To na sídlišti v Rožňavské ulici bylo mnohem rušněji. Se svým oblíbeným barem Q7 se přišla rozloučit většina těch, kteří zde sedávají denně. A nezůstalo jen u pití, v provozovně duněla muzika a přítomní se pustili do tance.

„Chceme si to užít naplno. Už jsme přišli o nonstop a teď zavírají i bar. Kam budeme chodit?“ zlobil se Luděk, který dorazil i s manželkou Petrou. S nadsázkou dodal, že silvestra stráví v Čapím hnízdě. Ve skutečnosti se však chystá s partou na venkov.