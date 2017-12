Řev a opatrné oslavy v brněnské zoo. Lvice Kivu porodila dvě mláďata

Co byste si asi pomysleli, kdybyste vykoukli ze dveří a na chodbě viděli muže ve slipech, jak pěchuje všechny svršky do igelitového pytle? Jde od milenky? Zbavuje se šatů od krve? „Důvod byl prostý, moje paní nesnášela mrtvolný zápach, tak jsem musel jít už před dveřmi do naha,“ vzpomíná na jednu z historek spojených s policejní prací podplukovník Jan Žerovnický (65). Letos na Silvestra odchází po 44 letech aktivní služby do penze.