Réva byla v Praze už před tisíci lety. Odhalte tajemství pražských vinic

Doprava a logistika - Řidič autopřepravníku až 65.000 Kč 65 000 Kč

Specializujeme se na přepravu vozidel po Evropě. V současné době má naše vozová flotila přes 90 moderních autopřepravníků a tahačů značek Volvo, Mercedes a Scania. Momentálně rozšiřujeme náš tým o řidiče autopřepravníků. Máte rádi moderní prostředí, baví Vás řídit a chcete za to být dobře ohodnocení? Pak hledáme právě Vás. Co bude náplní Vaší práce? Přeprava nových osobních automobilů světových značek po Evropě, převážně do Španělska . Nakládání a vykládání vozů Co byste měl/a splňovat? Mít řidičské oprávnění C+E . Platné psychotesty . Profesní průkaz a kartu řidiče . Co Vám za to nabízíme? Platové ohodnocení až 65.000 Kč. HPP na dobu neurčitou . Moderní zázemí a práci ve stabilní společnosti, která se svými zaměstnanci jedná férově. Parkování možné v Brně, Měšicích u Prahy či Mnichově Hradišti . Nástup možný ihned . Zaujali jsme Vás? Ozvěte se a probereme detaily po telefonu nebo při osobním setkání.