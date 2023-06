Prezident přijal rezignaci ministra zemědělství Nekuly. Nahradit ho má Výborný

ČTK

Prezident Petr Pavel v pondělí přijal demisi ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL), a to k 28. červnu. Na webu o tom informovala prezidentova kancelář. Nahradit Nekulu, který oznámil rezignaci před dvěma týdny, má dosavadní šéf sněmovní frakce KDU-ČSL Marek Výborný. Jeho jmenování a uvedení do funkce by se mělo odehrát ve čtvrtek 29. června.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula | Foto: Deník/Zbyněk Pecák