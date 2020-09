"Myslím, že ministr Vojtěch byl premiérovým otloukánkem, nyní se stal obětním beránkem. Jednal správně, když prosazoval přísnější hygienická opatření, premiér se však chtěl zalíbit lidu, čímž k současnému stavu hodně napomohl. Dle politických zákonitostí však hlava, která padá, je ministrova," uvedl Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Také podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze byl Vojtěch tím, na jehož hlavu se hodilo, když se něco nedařilo. "Obecně vzato, byl Vojtěch typickým produktem Babišovy premiérské politiky - na první pohled sympatická tvář, nepolitik a nemanažer, naprosto závislý na premiérovi, a snažící se navodit dojem, že vlastně jde o manažera. Zároveň ovšem také typický otloukánek, na jehož hlavu se hodí, co se právě nedaří, aniž je očekávána nějaká zásadnější obrana. Jakýkoli pokus o emancipaci je pak v zárodku zašlapán do země (viz snaha o znovuzavedení roušek na konci srpna)," poznamenal.

Mrklas nepovažuje Vojtěchovo odstoupení za příliš překvapivé. "Již pár dní bylo jasné, že Andrej Babiš ztrácí půdu pod nohama, a volby se blíží. Babiš proto musí něco udělat, musí převzít iniciativu," uvedl.

Podle Petra Justa z Metropolitní univerzity v Praze mohla být důvodem ministrova únava a vyčerpání, nevylučuje ale také tlak ze strany premiéra. "Těch problematických bodů, kvůli nimž docházelo i mezi vládními představiteli či odbornými komisemi ministerstva ke sporům, bylo více. Neshody kolem nošení či nenošení roušek byly jen jedním z problémů a k pozitivnímu obrazu vlády, premiéra a ministra to rozhodně nepřispívalo," konstatoval.

Částečné znovuzavedení nošení ochrany dýchacích cest provázel zmatek. Vojtěch zprvu 17. srpna oznámil, že bude povinné ve vnitřních prostorách, jako jsou obchodní centra a pošty, ve veřejné dopravě či ve školách mimo třídy. O dva dny později ministerstvo zveřejnilo, že roušky se vrátí rovněž například do kadeřnictví a hospod. Měli je nosit i lidé ve zdravotnických zařízeních, v kinech či divadlech. Po kritice premiéra Andreje Babiše (ANO) a následném jednání Vojtěch oznámil, že roušky ve školách, obchodech, restauracích či kadeřnictvích povinné nebudou.

Od 10. září jsou roušky povinné ve vnitřních prostorách budov v celé České republice, zhruba o týden později byly nařízeny i ve třídách při výuce s výjimkou prvního stupně základních škol. Ode dneška jsou roušky povinné v Praze i v celém Středočeském kraji na hromadných venkovních akcích, kde bude ve stejný čas více než 100 lidí.

Vojtěch se rozhodl z funkce odstoupit po necelých třech letech. Novinářům dnes řekl, že Babišovi už předal rezignaci. Poslancem zůstává. Demisí chce vytvořit prostor pro řešení epidemie nového typu koronaviru, která v posledních dnech nabývá na závažnosti. Počty případů v září strmě rostly a ve čtvrtek překonaly tři tisíce za den. Ministr již před několika dny připustil, že měl trvat na tom, aby se roušky začaly nosit uvnitř znovu povinně už od začátku září.

Šéf lékařské komory: Vojtěch byl prostředník

Odstupující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) měl podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka odejít už dávno, po problémech s připraveností na epidemii na začátku roku. Byl jen prostředníkem, všechno důležité bylo třeba řešit s premiérem Andrejem Babišem (ANO), uvedl Kubek. Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera ministr hodně udělal pro pacienty a připravil dobré novely zákonů. Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs poděkoval ministrovi za konstruktivní spolupráci. Ministr rezignaci novinářům oznámil dnes ráno.

Podle Kubka měl Vojtěch odejít už začátkem roku. "Odejít měl poté, co se začátkem roku ukázalo, že buďto vědomě lhal, nebo tlumočil nepravdy, které mu podstrčili jeho podřízení, ohledně naší údajné připravenosti na epidemii koronaviru," řekl ČTK Kubek. Podle něj Vojtěch nezodpovědností ohrozil zdraví a životy tisíců zdravotníků a zaměstnanců sociálních služeb.

Podle Kubka působil Vojtěch vždy dojmem určitého prostředníka. "Cokoliv bylo důležité, muselo se dojednávat s předsedou vlády Andrejem Babišem. Ať už šlo o zvyšování výdajů na zdravotnictví, ilegální zaměstnávání lékařů-cizinců nebo zvyšování ceny práce zdravotníků," dodal Kubek.

Ministr například odmítal použít pro hrazení zdravotní péče rezervy zdravotních pojišťoven. Premiér ale loni v září po jednání s řediteli pojišťoven rozhodl, že se z nich vezme dalších šest miliard korun. V době epidemie ministr několikrát navrhoval, podle svých slov na základě závěrů odborníků opatření, která pak vládou neprošla. Posledním případem bylo ministrem oznámené nošení roušek ve vnitřních prostorách od začátku září, které se po několika dnech změnilo. I ministr to v posledních dnech označil za chybu.

Jméno Vojtěchova nástupce, kterého by si komora představovala, Kubek uvádět nechtěl. "Rozhodně by to měl být člověk s autoritou, lékař. Někdo, kdo dokáže veřejnosti laické i zdravotnické vysvětlit, co je potřeba dělat, a kdo se nebude bát Andreje Babiše. Bude dbát na expertní doporučení," doplnil.

Podle šéfa stomatologů Šmuclera měl Adam Vojtěch jako ministr skvělá čísla epidemie covidu-19 při zachování velké svobody lidí. "Zbytečně nechal exhibovat lidi s miliony potenciálně nemocných a se statisíci mrtvých. Teď se do něj kopalo a zlikvidovali ho," napsal Šmucler na twitteru.

Česká lékárnická komora podle Krebse věří, že se s Vojtěchovým nástupcem podaří dotáhnout k úspěšnému cíli věci, které se kvůli epidemii nestihly dokončit, jako je reforma financování lékárenské péče a další reformní kroky.