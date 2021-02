V pražském Divadle Broadway právě zkoušejí v pořadí již třetí hitmuzikál. Po Mýdlovém princi s hity Václava Neckáře a Kvítku mandragory s písněmi Heleny Vondráčkové vzniká muzikál Láska nebeská – tentokrát producenti vsadili na hity Waldemara Matušky. Premiéra je přesunuta na 30. září. V hlavních rolích si v režii Zdeňka Zelenky zahrají například Martin Dejdar, Jan Čenský, Milan Peroutka, Naďa Konvalinková, Bohuš Matuš, Sandra Pogodová nebo držitelé Thálie Peter Pecha, Josef Vojtek a Karolina Gudasová.

Zdeněk Zelenka | Foto: Deník

„Zkoušky muzikálu – to je, jako když řídíte rozjetý vlak. Není moc času rozhlížet se po krajině. Prostě se jede a já to musím řídit, jako by byl termín premiéry za tři měsíce od začátku zkoušení. Navíc v téhle době má většina účinkujících existenční problémy, mnozí se živí, jak se dá, takže zkoušky musí být plánovány i s ohledem na jejich časové možnosti. To je jediná výjimečnost, jinak žádná pandemie nesmí mít na průběh zkoušek vliv. Jedeme a už se těšíme na cílovou stanici,“ komentuje Zdeněk Zelenka momentální fázi zkoušení inscenace, jejíž premiéra musela být už několikrát přesunuta.