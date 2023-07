Česká republika je připravena vyslat do Řecka, které v posledních den sužují rozsáhlé lesní požáry, na pomoc až padesát hasičů. V pondělí to v Roudnici nad Labem řekl ministr vnitra Vít Rakušan. Apeloval také na české cestovní kanceláře, aby na Rhodos neposílaly další české turisty.

Požáry v Řecku | Foto: ČTK

Ministr vnitra o situaci v Řecku hovořil na tiskové konferenci u příležitosti prvního výročí od začátku historicky největšího požáru v Česku, který začal přesně před rokem v Českém Švýcarsku.

Podle Rakušana nyní Česko čeká na žádost Řecka, nabídka v rámci evropské pomoci na stole již je. „Je třeba si uvědomit, že cesta s veškerou technikou a vybavením není jednoduchá a zabere dva až tři dny. Kontingent je připravený vyrazit. Je ale potřeba zdůraznit, že pomoc přichází tehdy, když je poptána,“ zdůraznil ministr.

Požáry zasáhly už i Korfu či Peloponés. Repatriačními lety se vrátilo 450 Čechů

Dodal, že na Rhodu už nyní pracuje několik mezinárodních týmů. S hašením požáru na turisticky velmi oblíbeném místě v současné chvíli pomáhají například Poláci nebo Slováci.

Resort vnitra nyní spolupracuje s ministerstvem zahraničních věcí, které koordinuje pomoc českým občanům v zahraničí. „Chtěl bych požádat cestovní kanceláře, aby v nepřehledné situaci na Rhodu zvážily vysílání dalších turistů. Myslím si, že by se měly koncentrovat na to, aby se naše turisty podařilo efektivně a rychle dostat zpátky do České republiky,“ řekl Rakušan.

Zároveň vyzval i individuální turisty, aby nyní na Rhodos nejezdili, a neztěžovali tak záchranářům práci.

Zdroj: Youtube