Řidiče trápí sníh a náledí. Na Šumavě napadlo dvacet centimetrů

Informační technologie - Informační technologie Programátor 50 000 Kč

Vývojáři softwaru Business Analytik Big Data. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 50000 kč, mzda max. 120000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MVP: Na Havránce č.p. 1508/14, Praha 4, Kontakt: Horálková Helena, e-mail: helena.horaslkova@odysseusinc.com, Analýzy IT projektů a komunikace s klientem, zkušenosti s procesní analýzou a návrhy řešení IT systémů, zkušenosti s IT projekty, praxe na pozici analytik/business analytik, znalost SQL, komunikativní znalost angličtiny. Pracoviště: Odysseus data services s.r.o., Na Havránce, č.p. 1508, 143 00 Praha 412. Informace: Helena Horálková, .