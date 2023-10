Ministerstvo dopravy nejpozději na přelomu letošního a příštího roku spustí v Portálu dopravy několik novinek. Díky nim nebudou muset řidiči spěchat hned na úřad. Ačkoliv tím Česko pokračuje v digitalizaci, podle poslední zprávy Evropské komise v porovnání s ostatními státy Evropské unie v některých oblastech zaostává.

Počátkem září se vrátila z rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Pro Mirku Podolkovou to bylo komplikovanější kvůli tomu, že si všimla blížícího se termínu konce platnosti řidičského průkazu. Hrozilo tak, že se nebude mít jak dostat do práce. Místo čekání ve frontách na úřadu se rozhodla zažádat o novou kartičku on-line přes Portál dopravy. „Za deset minut jsem měla žádost odeslanou, a to včetně založení datové schránky,“ řekla třiatřicetiletá žena.

Tím však její výčet pochval končí. „Kvůli vyzvednutí průkazu jsem si musela vzít v práci půldne volna. Na úřadu jsem kvůli dvěma podpisům strávila hodinu,“ posteskla si. Podobné zkušenosti mají a zřejmě budou mít i další řidiči. Ještě do konce roku si jich totiž musí nechat vyměnit řidičský průkaz 286 tisíc.

Požádat mohou buď on-line, nebo osobně na úřadu obce s rozšířenou možností. V obou případech si musí kartičku vyzvednout osobně. Zatím. V budoucnu by mohl průkaz dovést kurýr nebo si jej žadatel bez front vyzvedne v zabezpečených boxech na poštovní zásilky. „Aktuálně jsme ve fázi analýz tohoto opatření. Přesný termín ještě nebyl stanoven. Intenzivně pracujeme na tom, abychom v oblasti dopravních agend lidem co nejvíce zjednodušili život a odbourali maximum byrokracie,“ řekl Deníku mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

Mnohem dříve by se řidiči měli dočkat jiných novinek. Zatímco nyní si musí počet trestných bodů hlídat sami - buď přihlášením do Portálu dopravy nebo zažádat o výpis bodového hodnocení řidiče v síti Czech point - nově by mohli být upozorněni automaticky. „Notifikace o změnách bodového konta řidiče by v rámci Portálu dopravy měla přibýt s koncem letošního a začátkem příštího roku,“ podotkl Medelský.

Kromě toho by z portálu mělo být od začátku příštího roku možné podávat nové elektronické žádosti spojené s vozidly či plavidly. Stejně tak by do aplikace měly získat přístup právnické osoby. Pracuje se i na možnosti zaplacení správního poplatku online.

Česko je pozadu

V digitalizaci má Česko stále co dohánět. Vyplývá to z výsledků takzvané Digitální dekády, které nedávno zveřejnila Evropská komise. Podle zprávy si Česko vede nejlépe v online dostupnosti vybraných služeb pro občany a podnikatele a v celkovém počtu uživatelů internetu, kteří využívají eGovernment. Naopak nejhůře je na tom v zavádění elektronických formulářů – patří mu 25. místo z 27.

Hůře je na tom Česko v porovnání s ostatními státy v oblasti uživatelské přívětivosti – tam je poslední. „Nejzásadnější je nedostatek IT odborníků ve státní správě. Proto vnímáme jako jeden z našich hlavních úkolů přilákat tyto specialisty k nám do týmu a do jiných úřadů,“ komentoval výsledky ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd.