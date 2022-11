Auto přezuté na celoroční pneumatiky bylo v předchozích letech spíše výjimkou. Většinou si jej pořizovali řidiči „víkenďáci“, jejichž nejčastější trasa byla takzvaně kolem komína, tedy z garáže do obchodu, k lékaři a popřípadě na hřbitov. Časy se však mění a celoroční pneumatiky jsou čím dál populárnější.

„Ještě v roce 2016 na nich jezdilo v tuzemsku 2,6 procenta řidičů. Aktuálně je to podle našeho průzkumu už 8,3 procenta. Zájem o celoroční pneumatiky je rok od roku vyšší a vysoká inflace a ceny energií tento trend ještě více posilují,“ uvedl ředitel e-shopu Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier.

Zimní pneu citelně zdražily. Řidiči čím dál více sahají po celoroční alternativě

Rostoucí trend potvrzuje i internetový obchod spadající do řetězce LKQ CZ, v Česku známém jako Auto Kelly. „Zvýšený zájem o celoroční pneumatiky jednoznačně pozorujeme. Je patrný i u naší takzvané fleetové klientely, kde firmy často obouvají zejména vozidla referentská a sdílená. V letošní sezoně očekáváme nárůst v prodejích celoročních pneumatik v desítkách procent,“ sdělil ředitel korporátní komunikace LKQ CEE Ján Kodáš.

Za rostoucí popularitou nestojí jen rekordní drahota a snaha ušetřit na jednom páru pneumatik. Lidé berou v potaz i měnící se klima. „V posledním roce došlo z hlediska objemu prodejů celoročních pneumatik k výraznému nárůstu. Faktorem je i to, že několik posledních zimních sezon se obešlo bez výrazných sněhových nadílek,“ vysvětlil výkonný ředitel společnosti NejlevnejsiPneu.cz Petr Vohralík.

VIDEO: Srovnání letních, celoročních a zimních pneumatik

Zdroj: Youtube

Ten zároveň dodal, že celoroční pneumatiky prošly v posledních letech masivním technologickým vývojem a některými svými parametry se přiblížily klasické zimní gumě. Uvažovat o nich by měli šoféři s ročním nájezdem do dvaceti tisíc kilometrů, kteří jezdi většinou ve městech a po udržovaných silnicích a občas se třeba vydají do hor.

Právě mírnější zimy jako důvod pořízení celoročních univerzálů potvrzují i někteří majitelé. Třeba čtyřiatřicetiletý Honza z Kladenska. Toho už nebavilo každoroční přezouvání. Celoroční pneumatiky se rozhodl vyzkoušet na základě zkušeností od kolegů ze zaměstnání. „Důvod, proč jsem se nakonec rozhodl zkusit celoroční gumy, jsou mírné zimy. Do hor jezdíme jen o jarních prázdninách nebo na jednodenní lyžovačku. Jinak cestujeme hlavně v létě. Mám nejen o starost méně, ale navíc i místo v garáži,“ pochvaluje si řidič.

Přezouvání pneumatik se řidičům prodraží. Autoservisy zvedají ceny služeb

Obutí univerzálů ovšem neznamená pouze bezstarostné ježdění. Řidič by měl pravidelně kontrolovat jejich sjetí. „Celoroční pneumatiky musejí mít v létě vzorek minimálně 1,6 milimetru, v zimě pak čtyři milimetry,“ upozornil mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek. Pokud řidič s dezénem nižším než zmíněné čtyři milimetry vyjede v zimě do hor, bude mít při policejní kontrole či nehodě problém.

Při výběru celoročních pneumatik je potřeba se zaměřit také na takzvaný rychlostní index. Ten je vždy vyznačen písmenem na pneumatice a určuje, jakou maximální rychlostí lze s danou pneumatikou jet. Někteří řidiči však tuto položku vnímají jako bezcenný údaj. To se jim může vymstít. Zejména třeba při cestování do Itálie. Ta totiž jako jediná evropská země kvůli dodržování rychlostního indexu podle velkého technického průkazu nutí řidiče vozidla přezouvat na zimní pneu. Nebo kupovat celoroční s vyšším indexem. „Italové mají předpis, že celoroční a zimní gumu je možné v létě používat, ale musí splňovat rychlostní index uvedený ve velkém technickém průkazu. Dost se to tam v létě hlídá,“ vysvětlil mluvčí ÚAMK Igor Sirota.