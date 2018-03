Řidiči si musí dávat pozor. Silnice na východě Česka budou v noci namrzat

Na Moravě a na východě Čech se bude po dnešním sněžení tvořit v noci na středu náledí, místy budou i mrznoucí mlhy. Sdělil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle něj bude dnes sněžit na většině území republiky, přechodně i silně, kdy napadne pět až deset centimetrů sněhu. Večer bude sněžení postupně slábnout.

V noci se podle ČHMÚ bude na silnicích a chodnících při zmenšené oblačnosti a při teplotách pod bodem mrazu místy tvořit náledí a zmrazky.

Na pozoru by se před ním měli mít zejména obyvatelé Pardubického, Královéhradeckého, Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Vysočiny, a to od dnešních 21:00 do středečních 09:00. V těchto regionech plus ve středních Čechách by současně mělo do dnešního podvečera sněžit.

Meteorologové v této souvislosti doporučují, aby chodci a řidiči věnovali zvýšenou pozornost místním podmínkám a v horách se řídili pokyny horské služby. Motoristé by se současně neměli do hor vydávat bez zimní výbavy.