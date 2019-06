Řidiči začátečníci působí pětinu nehod. Nově budou dostávat průkaz na zkoušku

Stát zavede pro začínající řidiče tzv. řidičský průkaz na zkoušku. Řidičům do dvou let od získání řidičského oprávnění bude hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů. Začínající řidiči by tak mohli přijít o oprávnění i po spáchání jednoho přestupku. Zástupci ministerstva dopravy to uvedli při dnešní prezentaci připravovaného bodového systému. Podle statistik způsobí čerství řidiči zhruba pětinu nehod. Ministerstvo počítá i se zvýšení pokut pro všechny řidiče za nejvážnější přestupky.

Mladá řidička v autoškole - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V současnosti je motoristům řidičský průkaz odebírán po dosažení 12 trestných bodů za přestupky. Platí to pro všechny řidiče bez ohledu na délku jejich praxe. Nový bodový systém by tak měl být pro začínající řidiče přísnější. "Hlavním důvodem modelu řidičáku na zkoušku je skutečnost, že mladí a nezkušení řidiči jsou častými viníky dopravních nehod," uvedla Jana Budíkova z ministerstva dopravy. Úřad se při zavedení zvláštního režimu pro začínající řidiče inspiroval britským modelem, který podle něj vedl ke snížení nehodovosti. Dvě hranice Nový bodový systém počítá s dvěma hranicemi udělovaných bodů, a to čtyři a šest. Noví řidiči by tak mohli přijít o oprávnění i po jediném přestupku. Podle ministerstva jsou šestibodové přestupky velmi závažné, čtyřbodové by měly fungovat jako varování. Budíková ale připustila, že podmínky modelu se mohou ještě změnit, a to včetně úpravy maximální bodové hranice. Řidiči nesmí po dosažení maximálního počtu bodů rok řídit. Pro navrácení oprávnění musí doložit doklad o odborné i zdravotní způsobilosti. Vyšší pokuty Kromě bodového systému chystá ministerstvo výrazné zvýšení pokut za nejvážnější přestupky. Například za zakázané vjetí na železniční přejezd by se měla maximální pokuta zvýšit pětinásobně na 25 tisíc korun. Nejvyšší pokuty za až 75 tisíc korun budou hrozit za řízení bez řidičského oprávnění, kdy řidič není jeho držitelem, a se zadrženým technickým průkazem od vozidla. Mírně se naopak sníží blokové pokuty za méně závažné přestupky, kam patří špatné parkování, řízení bez dokladů nebo nerozsvícená světla. Nový systém zavádí i další novinky. Nově bude obodováno například nedodržení bezpečné vzdálenosti. Ministerstvo si od návrhu slibuje také snížení zatížení dopravních úřadů, které řeší velké množství přestupků ve správním řízení. Za přestupky řešené ve správním řízení by totiž měly hrozit výrazně vyšší sankce, než při projednávání přestupků na místě. Nyní to tak ne vždy funguje. Úřady také budou moci při udělování pokut přihlédnout k sociálním poměrům řidiče. Bodový systém začal v Česku platit 1. července 2006. Maximum - 12 trestných bodů - nasbíralo jen za prvních deset let 70 tisíc řidičů, tedy zhruba procento všech registrovaných šoférů. Trestné body loni mělo na konci roku 480 tisíc motoristů, z toho osm procent nasbíralo 12 bodů.

