Dvě třetiny cyklistů se necítí na českých silnicích bezpečně. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Kantar. Kromě toho více než polovina z osmi set respondentů označuje vztah mezi cyklisty a řidiči za nepřátelský.

Cyklista. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Michal Bílek

Česku se dlouhodobě nedaří snížit počet cyklistů usmrcených při nehodách. V loňském roce se domů z projížďky nevrátilo 42 jezdců, o rok dříve to bylo 43 lidí. Letos jsou dosavadní čísla hrozivější. „Od začátku roku do dubna zemřelo 18 cyklistů. To je téměř polovina oproti roční bilanci předchozích let, navíc hlavní cyklistická sezona je před námi,“ upozornil vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.

Jednou z příčin je rostoucí počet cyklistů na silnicích. Podle Google Maps vzrostla cyklodoprava v metropolích o stovky procent. „I v Praze evidujeme velmi silný nárůst městské a příměstské cyklistiky. Řada řidičů však není na prostředí s větším pohybem cyklistů zvyklá. Na druhou stranu cyklisté zase málo vnímají, že i oni musí nutně dodržovat pravidla a předpisy,“ řekl Neřold.

Podle průzkumu agentury Kantar jezdí na kole alespoň příležitostně tři čtvrtiny Čechů. Jen třetina z nich se cítí na silnicích bezpečně. Mezi nejčastější prohřešky motoristů z pohledu cyklistů patří vysoká rychlost, mobil za volantem a nedostatečný odstup při předjíždění. Naopak šoféři cyklistům vytýkají jízdu vedle sebe, po chodnících či nenošení ochranné přilby.

Na zmíněné neduhy budou směřovat i preventivní kampaně nejen BESIPu, ale také iniciativy Dám respekt. Ta si klade za cíl pomyslný příkop mezi šoféry a cyklisty „uhladit". Nepoukazuje při tom ale na chyby druhých.

„Každý musí začít sám u sebe. Jsme přesvědčeni, že klíčem ke zlepšení situace je především respekt a důsledná osvěta. Vždyť přes 60 procent lidí o sobě tvrdí, že jsou zároveň cyklisté i řidiči. Jsme stále stejní lidé, jednou za volantem, jindy v sedle,“ sdělil zakladatel iniciativy a desetinásobný účastník Tour de France Roman Kreuziger.

Chybí ohleduplnost i respekt

Ohleduplnost a respekt je podle expertů to, co na tuzemských silnicích chybí. „V zemích, kde se hodně jezdí na kole, tedy v Dánsku či Nizozemí, jsou motoristé k cyklistům ohleduplnější, protože každý řidič pravidelně usedá na bicykl. V autě se tak snadno dovede vcítit do pocitu cyklistů. To u nás není a netýká se to jen vztahu řidič osobního vozu a cyklista. Všichni, co mají pod sebou kola, nemají rádi chodce,“ podotkl předseda Platformy Vize 0 Roman Budský.

Formu kampaně iniciativy Dám respekt už dříve označili experti za dobře zacílenou. „Projekt je o lidech. Navíc jak vyplynulo z průzkumu, lidé uznávají, že to, co se děje, si dělají vzájemně. Nehledají vnější momenty, kdy situaci svádějí na špatné počasí, nedobrý stav komunikací a podobně. Jedná se o dobrý výchozí bod,“ sdělila před časem dopravní psycholožka Vlasta Rehnová.

Vztah mezi cyklisty a řidiči

52 procent respondentů jej vnímá jako nepřátelský

26 procent jej označuje jako přátelský

22 procent má neutrální postoj



Zdroj: agentura Kantar CZ, www.damrespekt.cz