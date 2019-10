Říjnové volby by vyhrálo ANO. Levicové strany posilují, vyplývá z průzkumu

Volby do Poslanecké sněmovny by v říjnu vyhrálo hnutí ANO, kterému by dalo hlas 30,5 procenta voličů. Druzí by skončili Piráti se ziskem 12,5 procenta. Třetí ODS by odevzdalo hlas 11,5 procenta voličů. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Median. Výzkum se konal poté, co pražské městské státní zastupitelství zastavilo stíhání předsedy hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše v případu Čapí hnízdo.

V novoborském stacionáři odvolila nejstarší obyvatelka Českolipska Anna Hejná, která v létě oslavila 103. narozeniny | Video: Deník/Kateřina Charvátová

Pirátům by v říjnu podle Medianu dalo hlas o jeden procentní bod méně voličů než v září. Stejně velký pokles oproti předchozímu průzkumu zaznamenali i občanští demokraté. SPD Tomia Okamury by podle modelu získalo osm procent hlasů. Hnutí by tak zvrátilo čtyři měsíce trvající sestupný trend. Pirát Michálek čelí obvinění ze šikany. Mám vysoké nároky na výkon lidí, hájí se Přečíst článek › Zlepšení o půl procentního bodu zaznamenala v říjnu dvojice levicových stran. Vládní ČSSD by podpořilo 7,5 procenta voličů a komunisty sedm procent hlasujících. Starostům a TOP 09 by odevzdalo hlas shodně šest procent voličů. Pro oba subjekty to znamená mírné zlepšení. Naopak lidovcům přisoudil říjnový volební model 4,5 procenta hlasů, o jeden procentní bod méně než v září. Při zohlednění statistické chyby mají ale lidovci podobnou šanci na vstup do Sněmovny jako STAN a TOP 09, uvádí Median. Zeleným by dala hlas dvě procenta voličů. Podpora hnutí Trikolóra je o půl procentního bodu nižší. Průzkum pro svůj volební model prováděla společnost Median od 30. září do 28. října. Zapojilo se do něj 1153 respondentů ve věku od 18 let. Statistická chyba průzkumu podle Medianu činí 1,5 procentního bodu u menších stran a tři procentní body u nejsilnějších stran. Jak se tvoří veřejné mínění? Pozor na Facebook i dezinformační weby Přečíst článek ›

Autor: ČTK