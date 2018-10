Rittig je v kauze dopravního podniku jen návnada pro média, řekl u soudu Dvořák

Obžalovaný lobbista Ivo Rittig je v kauze zakázek pražského dopravního podniku (DPP) jen návnadou pro média, prohlásil u soudu spoluobžalovaný bývalý šéf DPP Martin Dvořák. V dnešním dokončení své výpovědi Dvořák také zdůraznil, že on sám nikdy nevlastnil žádnou zahraniční společnost ani účet. Obžaloba o manažerovi tvrdí, že ke škodě DPP zmanipuloval tři zakázky a že část zpronevěřených peněz skončila právě u něj a u Rittiga. Oba muži to odmítají.

atímco Dvořák čelí stíhání za zpronevěru a zjednání výhody při zadávání zakázek, Rittig je obviněn z praní špinavých peněz. Dvořák dnes soudnímu senátu řekl, že Rittiga zná přes 25 let, a lobbisty se zastal. "Pan Rittig je v tomto příběhu jen návnada pro média. Nevidím žádnou souvislost a ani si nemyslím, že by mu v rámci jeho tehdejšího postavení stálo za to s kýmkoliv jednat o dodávkách jízdních dokladů," uvedl. Rittig na jeho slova nemohl reagovat, z účasti na říjnových termínech hlavního líčení se soudu už v úterý omluvil.

Dvořák také odmítl, že by se k údajně vyvedeným penězům dostal přes zahraniční firmy zmíněné v obžalobě. "Nikdy jsem nevlastnil žádnou zahraniční společnost ani účet, nikdy jsem nenavštívil žádnou zahraniční banku, nikdy jsem nevstoupil do žádné advokátní kanceláře v zahraničí, jak je mi podsouváno," řekl.

Obžalovaná je i matka Dvořáka

V předmětné době manažer podle vlastních slov nevěděl ani o existenci karibské Cokeville Assets, přes kterou podle státního zástupce putovaly peníze z výroby jízdenek z papírny Neograph k Rittigovi. "Nebylo mi známo, že Neograph má smluvní vztah s Cokeville Assets, a i kdybych to věděl, nepovažoval bych to za důležitou věc. Jediný parametr, který nás zajímal, byla co nejlepší služba za férovou cenu," poznamenal Dvořák.

Obžalobě čelí i Dvořákova matka Marie Nováková, která si údajně pořídila z vyvedených peněz nemovitost na Madeiře. Její syn k tomu dnes uvedl, že obchodu s realitami se matka věnuje už od počátku 90. let a že nákupy financuje částečně z vlastních zdrojů, částečně z peněz investorů a částečně díky bankovním půjčkám. O tom, že by obchodovala s kýmkoliv z obžalovaných, prý Dvořák neví. Dům na Madeiře si podle něj pořídila z velké části z vlastních zdrojů, zbytek pak na základě úročené půjčky. O tom, kdo jí půjčku poskytl, nechtěl mluvit s tím, že to neví přesně.

O matce Dvořák také řekl, že je kamarádkou advokáta Drahomíra Šachty. V Šachtově kanceláři pracovala trojice advokátů, kteří jsou v kauze rovněž obžalováni a kteří spolupracovali také s Rittigem - Karolína Babáková, David Michal a Marek Stubley.

V kauze je obviněno celkem 17 lidí, dva další obvinění zemřeli ještě před začátkem hlavního líčení. Dopravní podnik má v trestním řízení pozici poškozeného, podle státního zástupce přišel trestnou činností nejméně o 457,5 milionu korun.