Autobusová revoluce? Dopravě hrozí kolaps, za volant by mohli už osmnáctiletí

Absolventi středních škol by už za pár let mohli rovnou po ukončení studia usednout za volant autobusu. Zatímco nyní si musí počkat minimálně na dovršení 21 let, v budoucnu by už čekat nemuseli. Kvůli dlouhodobému nedostatku profesionálních řidičů a stále upadajícímu zájmu se diskutuje o snížení věkové hranice pro šoféry autobusů. Nově by jej mohli řídit lidé od osmnácti let. Vládu chce k úpravě legislativy přesvědčit Česká asociace organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD).

Za volant autobusů veřejné dopravy by možná už mrzy mohli usednou teprve čerstvě plnoletí řidiči. Dopravci tím chtějí vyřešit akutní nedostatek šoférů a odvrátit hrozící kolaps v dopravě. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ