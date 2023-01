Zemědělci se roky potýkají s neustálým propadem počtu pracovníků. Starší zkušení pracovníci odcházejí do důchodu, mladší generace místo nich nepřichází. Celkově v České republice chybí až 20 tisíc traktoristů, krmivářů a dojiček. Umožnění řídit traktor o rok dříve by mohlo pomoci nalákat nové síly. Tvrdí to ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Mariána Jurečky (KDU-ČSL).

Změnu chtěl resort zanést už do právě projednávané novely silničního zákona, která by mohla platit od roku 2024. „Jestliže navrhovaná novela umožňuje řidičské oprávnění pro skupinu B získat rok před požadovaným minimálním věkem, obdobná možnost se stejným časovým předstihem by měla být zavedena i pro řidiče traktorů. Uvedení opatření by navíc mohlo přispět k řešení nedostatku pracovních sil v zemědělství,“ píše v připomínce k novele zákona z odboru legislativního ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Kašpaříková.

Případnou legislativní změnu by uvítali i zemědělci. V argumentaci se naprosto shodují s resortem práce a sociálních věcí. „Jednoznačně souhlasíme. Minimálně by to pomohlo udržet současný stav farem. V české společnosti je mylná představa, že do osmnácti let člověk nemůže nic, od plnoletosti by naopak měl umět všechno. Dovednosti by měly být získávány postupně,“ říká předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky Jaroslav Šebek.

Zdrženlivější v tomto směru zůstává Zemědělský svaz České republiky. Ten se snížení věku pro získání řidičského oprávnění na traktor nebrání, ovšem situaci s nedostatkem zemědělského personálu to prý nevyřeší.

„Neumíme si konkrétně představit, jak by se změna věku reálně projevila při řešení nedostatku pracovníků v zemědělství. Zvláště v případě, kdy bude muset být s takto mladým řidičem přítomen mentor. Z logiky věci by tím traktoristou mohl být rovnou mentor. V obecné rovině, pokud panuje shoda na snížení věku řidičů u osobních vozů, nevidíme důvod, proč by se nemohla týkat i mladých řidičů traktorů,“ sděluje mluvčí Zemědělského svazu České republiky Vladimír Pícha.

Bezpečnostní riziko

Proti návrhu se staví ministerstvo dopravy. Důvodem je bezpečnost. „Řada traktorů nemá sedací místo vedle řidiče, tudíž by se případná změna vztahovala na úzkou skupinu. Dalším důvodem je, že současné moderní traktory mohou jezdit vysokou rychlostí, a to až 70 km/hod. Kromě toho, pokud má traktor zapřáhlý valník, jedná se již o dost velkou a těžkou soupravu,“ oponuje Kupka.

Za pravdu mu dávají odborníci na bezpečnost v dopravě. „Řidič osobního vozidla najezdí tisíce kilometrů, zkušený mentor začínajícího řidiče formuje. V případě traktoristů si to nedokáži představit. Mohlo by vše sklouznout jen do formality a radil by kde kdo. Nevidím v tom smysl, naopak větší bezpečnostní riziko na silnicích,“ reaguje dopravní expert a předseda Platformy Vize 0 Roman Budský. Podle jeho názoru je cestou k přilákání nových traktoristů spíše zatraktivnění práce a lepší finanční ohodnocení.

Farmáři s vyššími bezpečnostní riziky příliš nesouhlasí. „Jsem přesvědčen, že v drtivé většině by se jednalo o rodiče pracující na farmě. Mohli by tak předávat zkušenost potomkům, dát jim možnost vyzkoušet si starost o zvířata. Především na farmách, minimálně na silnicích. Přeci rodiče jsou ti poslední, kdo chtějí, aby se jejich dětem něco přihodilo. K tomu je potřeba si uvědomit, že technika není nejlevnější,“ dodává Šebek.