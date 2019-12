Češi: Lhát v daňovém přiznání je riskantnější než spát se zadaným partnerem

Čechům přijde riskantnější upravit si daňové přiznání než mít pletky se zadaným partnerem. Jen osm procent lidí by nemělo problém chlubit se prací někoho jiného a nevrátit nalezenou peněženku plnou peněz by se nebála čtvrtina. Vyplývá to z výzkumu NN životní pojišťovny.

Daňové přiznání - Ilustrační foto | Foto: Profimedia