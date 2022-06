Na to, jaká by v případě úspěchu byla role Roberta Nerudy, bývalého místopředsedy antimonopolního úřadu a nynějšího šéfa týmu hospodářské soutěže v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, se Deník zeptal sympatické polovičky prezidentské kandidátky.

Je pro muže s úspěšnou kariérou obtížné stát se stínem své ženy?

Stínem? My jsme se po celý náš profesní život podporovali a já jsem třeba jako místopředseda antimonopolního úřadu Danu nevnímal jako svůj stín. Představa, že Dana bude prezidentka a já jí budu nablízku, je mi sympatická hlavně z toho pohledu, že mohu naší zemi pomoci získat takovou ženu do nejvyšší funkce ve státě.

Jak by se vám říkalo?

To nevím, doufám, že zůstanu Robertem Nerudou, ale slyšel jsem pár nápadů jako první gentleman nebo první muž. Nemám problém ani s jedním, ale mám rád češtinu, tak snad ten první muž.

Věnoval byste se charitě, což je tradiční náplň práce prvních dam?

Dělal bych vše, co by po mně Dana a stát požadovaly, takže bych jí doprovázel na oficiální akce, kde je přítomnost partnera žádoucí. Jinak bych se ale nadále věnoval své advokátní praxi a právnímu poradenství. A rád bych pokračoval v práci v neziskové platformě Rozumné právo, kterou jsme založili s kolegy během covidu. V ní se snažíme o to, aby právo v České republice bylo srozumitelnější. Zkvalitňování právního řádu je pro mě velké téma. V roli prezidentčina manžela bych tyto aktivity ještě rozšířil. Samozřejmě jsem také táta a synové mě pořád potřebují, takže tu budu i pro ně. Ať už půjde o horské túry nebo namazání chleba do školy. Osobně bych se také rád angažoval v rozšíření možností pro sportování malých dětí, protože tam cítím velký deficit, který společnost má. A propagoval bych zdravý životní styl.

Až by prezidentka Nerudová zvažovala udělování milostí, radil byste jí?

Určitě ne. Neexistuje oblast, která mi je vzdálenější než trestní právo, takže v tomto směru by se Dana musela obklopit lidmi, kteří by jí v této složité problematice poradili.

Zmínil jste vaše děti, takže doma běžně vaříte, pečete, perete a luxujete?

Je pravda, že peču chleba. Umím si vyprat, ale žehlit jenom rovné. Luxujeme celá rodina včetně kluků. Ale my jsme s Danou od začátku našeho vztahu nerozlišovali věci, které jsou v domácnosti ženské nebo mužské. Dana umí vyměnit žárovku a já zase upéct. V tom bychom pokračovali.