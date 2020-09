Ministr Plaga musel na operaci. Spadl z kola a zlomil si klíční kost

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) si v úterý v podvečer při pádu z kola zlomil klíční kost. Dnes kvůli tomu musel podstoupit operační zákrok. ČTK to dnes řekla jeho mluvčí Aneta Lednová. "Do úřadu by se chtěl pan ministr vrátit zítra (ve čtvrtek)," uvedla.

Ministr školství Robert Plaga | Foto: Deník / Martin Divíšek

Plaga byl na operaci kvůli úrazu už v květnu, kdy podle mluvčí utrpěl úraz levé ruky. Hospitalizován ani tehdy nebyl, do práce se vrátil v následujících dnech s rukou v sádře. Kompromis jako výhra. Podle Maláčové vláda schválí návrh kurzarbeitu Přečíst článek › Dnes dopoledne měl mít Plaga na ministerstvu školství tiskovou konferenci s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem k tématu kvality vzdělávání v jednotlivých krajích. Akci ráno tiskové oddělení úřadu zrušilo z důvodů neočekávaných událostí.

Autor: ČTK