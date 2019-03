Česko loni dalo na obranu 1,1 procenta HDP, do roku 2021 chce výdaje zvýšit na 1,4 procenta a do roku 2024 na požadovaná dvě procenta.

"Tato země, stejně jako ostatní, neplní přísliby, které byly učiněny. Český rozpočet na obranu se sice zvyšuje, ale ještě pořád to bude trvat, než se podaří splnit ten dohodnutý základní cíl dvou procent HDP. Nynějších 1,04 procenta je při vší ústě a také s velkým politováním žalostné," řekl Robertson.

Závazek vydávat víc peněz na obranu

Zdůraznil, že evropské státy se zavázaly vydávat dost peněz na obranu. "Pokud chcete být součástí velmi elitní organizace, pokud chcete mít prospěch z členství v této velmi elitní organizaci, pak musíte přispívat k tomu, aby to skutečně zůstalo elitní organizací. A musíte to udělat co nejdříve, nemůžete na to čekat dlouhá léta," řekl.

Americký prezident Donald Trump podle Robertsona udělal velkou službu evropským členům NATO, když je vytrhl ze sebeuspokojení. "To až příliš dlouho umožňovalo podfinancování v oblasti obrany," řekl.

Investice do obrany jsou podle něj nutné, a to ne z důvodu, že je žádá americký prezident, ale protože jsou v národním zájmu evropských států. Schopnost NATO postavit se agresi záleží na odstrašovacích schopnostech aliance, uvedl.