Robot Květa uklidí staveniště. Studenti z ČVUT vyhráli mezinárodní soutěž

Studenti Fakulty stavební Českého vysokého učení technického (ČVUT) zvítězili v mezinárodní soutěži, do které se zapojily týmy z 58 zemí. Navrhli robota, který je schopen uklidit staveniště.

Studenti pražského ČVUT s robotem Květa vyhráli mezinárodní soutěž.Foto: ČVUT

Vítězství čtveřici studentů umožňuje vstoupit do pařížského inkubátoru pro začínající firmy a začít na projektu pracovat v praxi. Soutěž se letos konala poprvé. Organizátoři by ji chtěli opakovat každé dva roky. Finále se konalo v Paříži 17. a 18. května. O úspěchu studentů informovalo ČVUT v středeční tiskové zprávě.

Mezinárodní soutěže The Trail by Vinci Construction se zúčastnilo 1259 studentů z 350 univerzit. Soutěžící si mohli zvolit jednu ze tří oblastí stavebnictví - stavbu zítřka, trvalé stavby a město na povrchu i pod ním.

Český tým ve složení Lucie Stupková, Jakub Starosta, Radek Benetka a Jakub Volf se rozhodl najít řešení pro stavby zítřka, konkrétně pro to, jak uklidit staveniště. Všichni členové týmu studují obor Příprava, realizace a provoz staveb a s nepořádkem na staveništi se prý setkávají často.

"Před vlastním zahájením projektu jsme si udělali rešerši a udivilo nás, že žádný robotický systém pro úklid staveniště v současné době neexistuje," uvedl Volf.

Navržený robot je schopen uklidit zbytky zeminy, asfaltu, betonu, omítek, výztuže a plastů. Studenti ho pojmenovali Květa. Je dlouhý 1,6 metru a plánovanou rychlost má šest kilometrů v hodině. Napájen je elektrickými bateriemi dobíjenými z obnovitelných zdrojů. Maximální dojezd na jedno nabití je 42 kilometrů.

S technickou stránkou studentům pomohl mentor Jiří Kolísko, ředitel Kloknerova ústavu ČVUT. Podle Vladimíra Hendricha, který pro česko-slovenské kolo soutěže zastupoval pořadatelskou společnost VINCI Construction, se studentům podařilo nejlépe trefit do cíle soutěže.

"Jejich projekt nejlépe odpovídal tématu Stavba zítřka, a to hlavně ve smyslu procesu výstavby. Navíc se jeví jako realizovatelný, a to v horizontu 3 až 5 let," sdělil.