Robot projede republiku stopem. Cestu začne u bývalé jablonecké porodnice

Zámečníci strojů STROJNÍ ZÁMEČNÍK/-ICE - MONTÁŽ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (6 měsíců) s možností prodloužení na dobu neurčitou. Nástup možný ihned., Požadavky: min. vzdělání vyučení v technickém oboru, znalost a schopnost pracovat dle výkresové dokumentace, řidičský průkaz sk. C nebo T, popř. VZV výhodou, fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost pro práci ve výšce, práce s vibračním nářadím., Nabízené výhody: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na dojíždění, příspěvek na penzijní spoření po jednom roce trvání zaměstnání., Kontakt zasláním životopisu na e-mail: pavel.brandejs@ammann-group.com. Pracoviště: Ammann czech republic a.s., Náchodská, č.p. 145, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Pavel Brandejs, +420 491 476 265.

Vývojáři webu a multimédií PHP programátoři. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky:, - Pokročilá znalost PHP a OOP, - Min. základní znalost Nette/Symfony či jiného frameworku, - Docházet na porady do kanceláře (Ostrava), , Obsah práce:, - Vývoj eshopového řešení, které provozuje již 60 obchodníků, - Vytváření nových funkcí, modulů, napojování API, - Řešení individuálních funkcí a speciálních požadavků, , Nabízí:, - Odpovídající finanční ohodnocení, - Možnost "Homeoffice", - Finanční bonusy / odměny, - Svobodná firma s jasnými pravidly a vizí do budoucna, - Kariérní růst, , Způsob kontaktu: Telefonicky (po-pá 9:00-18:00) nebo zasílat životopisy na email.. Pracoviště: Webmex plus s.r.o. - bohumín, Studentská, č.p. 753, 735 81 Bohumín 1. Informace: Jiří Warmuž, +420 777 910 325.