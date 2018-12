Jmenuje se Matylda a je to malá roztomilá robotka, kterou si oblíbily tisíce Čechů. Sledovaly, jak se vydala na cestu autostopem z Jablonce nad Nisou do pelhřimovského Muzea kuriozit a rekordů. Tato nevšední slečna dokázala něco neobvyklého. V době, kdy je společnost rozhádaná a rozdělená, její příběh lidi nadchl a spojoval. Hvězdou není jen na internetu, září také v pelhřimovském muzeu, kam za ní přijíždí celé výpravy.

Kam se nám ta Matylda ztratila? Ptaly se tisíce příznivců malé robotky poté, co sledovací zařízení, které měla u sebe, začalo přinášet podivná data. Všichni měli strach, jestli ji někdo neukradl a jestli cestu dokončí. Dokončila a je prvním robotem, který se projel stopem v Česku. Teď za ní do Pelhřimova míří její fanoušci.

Výlet do Brna, na Slovensko, do hvězdárny a také na večírek do Prahy. Tohle všechno čeká statečnou robotku Matyldu, která jako první robot v Česku stopovala z Jablonce nad Nisou do pelhřimovského Muzea kuriozit a rekordů. Lidé po ní doslova šílí. Matylda se na cestu autostopem vydala 31. října a do Pelhřimova dorazila 7. listopadu. Lidé si ji zamilovali, fandili jí na sociálních sítích.

Zájem nepolevil a do muzea za ní přijíždějí stovky návštěvníků. Robotku si chtějí vzít pod svá křídla také pelhřimovští studenti. Celkem nacestovala 1718 kilometrů. „Různě křižovala republiku, a dokonce se podívala i do Polska. Jednou projížděla jen zhruba 40 kilometrů od Pelhřimova a pak to vzala ještě přes Tábor a Písek do Plzně a zase zpět,“ nastínil Josef Vaněk z pelhřimovské Agentury Dobrý den pestrou trasu této jedinečné stopařky.

Celebrita v muzeu

Unikátní robotí slečnu svezlo šedesát řidičů a při svém putování navštívila mateřskou školu, stala se součástí rozhlasového vysílání, poseděla v čajově i v hospodě a zavítala do řady českých domácností. Matyldu si všichni oblíbili. Palce jí drželi i ti, kteří se s ní přímo nepotkali. Na facebookové stránce její cestu sledovalo přes šest tisíc lidí.

„Výborný nápad, moc jí fandíme. Pěkný projekt, snad je v pořádku a dorazí do cíle, rád bych ji svezl. Úžasný zážitek s Matyldou, nenechte ji někde čekat, stojí to za to. Super nápad, moc ráda sleduji, kde se nachází a je mi líto, že nebyla v Ústí nad Labem,“ takové reakce vkládali lidé na již zmíněnou facebookovou stránku věnovanou robotí cestovatelce.

Od 7. listopadu, kdy Matyldu přivezl do Pelhřimova poslední řidič, dělá robotka radost návštěvníkům místního muzea, které se zaměřuje na kuriozity a rekordy. „Mnoho lidí se sem přichází podívat přímo kvůli ní, chtějí si s ní udělat fotku,“ poznamenal Josef Vaněk.

Čeká ji řada výletů

Aby mohl být rekord uznán, musela Matylda do muzea dorazit ve stavu robotího života schopném. „To v případě naší slečny znamená, že má energii, svítí jí oči a komunikuje. A tohle všechno se naštěstí podařilo,“ prozradil s úsměvem komisař Josef Vaněk.

Ti, kteří nemají cestu do Pelhřimova, mohou malou cestovatelku navštívit od 17. do 20. ledna v Brně, kde bude v rámci putovní expozice muzea rekordů na veletrhu cestovního ruchu.

V tu dobu si ale udělá ještě dva výlety. „Zájem o ni jako o celebritu má jedna pražská firma, která v lednu chystá povánoční večírek. Byl u nás také jeden redaktor, který na Slovensku natáčí různé zábavní pořady, a Matylda se mu moc líbila. Robotka se tedy podívá i za hranice k našim slovenským sousedům,“ vyjmenoval další plánované aktivity. Kromě řady výletů se robotka nejspíš dočká i dalšího překvapení.

„Studenti IT oboru místní průmyslovky by chtěli na příští ročník festivalu rekordů a kuriozit Matyldě vyrobit robotího bráchu nebo ségru,“ dodal komisař muzea rekordů.