Podle jeho první části, která se zabývá vnímáním distanční výuky žáky a poptávkou podpůrných opatření, se více než třetina žáků během vzdálené výuky nestihla naučit probíranou látku.

„Větší potíže s učivem lze zaznamenat u žáků s nižším vzděláním rodičů či u rodičů samoživitelů. Pouze polovina dětí se na hodiny online těšila, výrazný byl pokles motivace,“ uvádí hlavní autor výzkumu Daniel Prokop.

Nepřekvapí proto zjištění, že dva z pěti dotázaných rodičů by v případě svého dítěte uvítali, aby mu škola v dalším roce poskytla nějakou formu doučování. Takřka polovina rodičů napříč skupinami by po covidové pauze chtěla své děti zapojit do nízkoprahových volnočasových sportovních či kulturních aktivit. Každý sedmý rodič by si přál, aby jeho dítě mělo individuální podporu školního psychologa či jiných pracovníků v oblasti duševního zdraví.

Zájem odevšad

Anketa: Jaké druhy podpory by rodiče uvítali pro své dětiZdroj: Deník

„Jedním z klíčových výstupů je, že zájem o doplnění znalostí a dovedností mají rodiče ze všech vrstev a stupňů vzdělání. Proto je důležité, aby podpora dětem nevycházela vstříc jen ambiciózním rodinám a nezvyšovala již tak velké socioekonomické nerovnosti,“ řekl Deníku analytik Karel Gargulák.

Téměř pětina rodičů by ráda svého potomka poslala na letní kemp. Častěji to platí pro rodiče z nižších sociálních skupin či z neúplných rodin. „S ohledem na nezacílenost financování zůstává otázkou, zdali se jich zúčastní potřební žáci,“ dodává Prokop.

Tento moment zdůrazňuje i Ilona Křížková, organizátorka doučovacích kursů v centru Krašovská v Plzni. Ty běží ve čtyřech turnusech vždy pro patnáct dětí. Poptávka byla obrovská, online přihlášky se musely po naplnění kapacity stopnout.

Za rok znovu

„O kladném vyřízení žádosti Krašovská Aktivity centrum Plzeň a Talent4you jsme se dověděli koncem června v pátek, v pondělí školy daly vědět rodičům a do 24 hodin jsme měli plno. Je to škoda, protože kdyby bylo víc času, mohli učitelé vytipovat děti, které doučování potřebují nejvíc,“ uvedla Křížková.

V Krašovské se o dopolední přitažlivě pojatou výuku starají dvě učitelky a čtyři studentky pedagogické fakulty, odpoledne o volnočasové aktivity až sedm lektorů se zaměřením na bojové sporty, jumping nebo etiketu.

„Rodiče i děti jsou nadšení, jsme rozhodnuti příští léto projekt zopakovat, protože má opravdu smysl,“ uzavřela Ilona Křížková.