Poskytujete lidem praktické rady, co dělat po rozchodu? Nebo ještě zkoušíte, jak by spolu manželé či partneři mohli zůstat?

Program je určen výhradně lidem, kteří k rozchodu směřují, jsou o něm rozhodnuti nebo už se rozešli a řeší, co bude dál. Jedná se o vzdělávací a podpůrný program, který nejde do minulosti, tedy neřeší, co se stalo. Zabýváme se současnou situací a tím, co bude do budoucna. Zájemci mohou využít i podpůrné služby zahrnující několik hodin mediace či psychologické a právní poradenství.

PŘEČTĚTE SI: Do rodinného práva je třeba zavést rozvod bez viny a viníka, říká mediátorka:

Složité rozvody ničemu nezabrání. Důležité je pěstovat vztahy, říká mediátorka

Jaký problém lidé při rozchodu či před ním nejčastěji prožívají?

Mají většinou komunikační potíže. Nevědí, jak se spolu domluvit tak, aby to bylo co nejlepší pro děti. Váhají, jaký mají zvolit typ péče, jak v životě sladit nové okolnosti, aby se dětí dotkly co nejméně. Často nevědí, jaké mají právní možnosti, nebo to, že oběma bez ohledu na typ péče, který zvolí nebo o němž rozhodne soud, zůstanou vůči dětem stejná práva i povinnosti a rodičovská odpovědnost. Zkrátka, že o důležitých věcech budou stále rozhodovat oba.

Pracujete tedy s oběma rodiči, nebo může přijít jen jeden?

Jelikož nechceme vylučovat lidi, kteří se sebou chtějí pracovat, přičemž ten druhý nemůže nebo nechce, přijímáme i jednotlivce. Lidé si často myslí, že když tam jde z rozpadajícího se páru jen jeden, je to k ničemu. Tak to ale není. Změna u sebe vyvolá změnu ve vztahu. Zároveň ale preferujeme účast obou rodičů. Má to větší efekt. Dostávají stejné informace, učí se podobné dovednosti, které si mohou spolu doma vyzkoušet.

Halka Jaklová z AperiaZdroj: se svolením Halky Jaklové

Je to tedy v případě, že rozchod prochází hladce?

Nikdy úplně hladce neprochází, důležité ale je, aby potíže byly co nejmenší a nepřešly v dlouhodobý konflikt. Pokud lidé nemají dostatečné informace, nevědí například, na co mají nárok, často se dostávají do zbytečného konfliktu, kterému se dá předejít. Může totiž vyústit v dlouhodobě špatné vztahy s negativními dopady na děti.