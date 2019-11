Zástupce amerického velvyslanectví Roger Bowman dnes na Liberecku udělil americkou medaili psovodovi Tomáši Procházkovi in memoriam. Bronzovou hvězdu převzala rodina po padlém vojákovi, kterého zastřelil loni 22. října v Afghánistánu na spojenecké základně afghánský voják. Bronzová hvězda patří mezi tři až čtyři nejdůležitější a uděluje se jen za odvahu v boji, řekl novinářům vojenský atašé velvyslanectví Bowman. Podle něj je to poprvé za poslední dva roky, co je v Praze, kdy byla někomu z Čechů udělena.

Zástupce amerického velvyslanectví udělil 29. listopadu v Chotyni na Liberecku Bronzovou hvězdu (na snímku) psovodovi Tomáši Procházkovi in memoriam, kterého 22. října 2018 na spojenecké základně Šindánd v provincii Herát zastřelil afghánský voják. | Foto: ČTK

Ocenění dnes převzala rodina po zemřelém vojákovi v Centru vojenské kynologie v Grabštejně, kde Procházka před odjezdem do Afghánistánu sloužil. "Jsme na to vyznamenání hrdí, ale je to ztráta syna, je to moc těžké, pořád to bolí," řekla dnes novinářům matka zemřelého vojáka Krista Procházková.