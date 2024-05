Působil jste jako šéf personálního oddělení korporátní firmy ve Velké Británii a často dáváte britský přístup k rodičovské dovolené za příklad. V čem je tak dobrý?

Ve Velké Británii jsme hodně pracovali s maminkami a jejich návratem do zaměstnání. Chodily na rodičovskou dovolenou na šest až dvanáct měsíců. Byli jsme s nimi v pravidelném kontaktu, takže jejich návrat se pak odehrával mnohem plynuleji.

Na jaké největší bariéry jste narážel, když jste se vrátil do Česka a stal se z vás otec s dětmi ve střídavé péči?

První bariéru představovalo děti do střídavé péče získat. Posuzovalo se, kdo do doby rozvodu o dítě pečoval. To byla většinou máma a táta vydělával peníze, protože se na tom oba dohodli. A táta byl pak za to bit. Před třemi lety se to rozhodnutím Ústavního soudu změnilo a posuzuje se, do jaké míry se oba rodiče budou moci starat po rozvodu.

Češky jsou doma s dětmi až tři roky. Petr Pavel by chtěl větší zapojení otců

Stal jste se konzultantem, zejména otců v nějaké složité rodinné situaci. Které nejčastější problémy řeší vaši klienti na konzultacích?

Většinou jde o táty pracující v nižším středním managementu, kteří hodně pracují. Oproti dřívějšku se chtějí více starat o děti, ale zároveň jim nikdo neubral jejich práci, takže nestíhají. Manželka se chce realizovat i jinak než jako máma a je frustrovaná. Oba partneři se od sebe odcizují. Role muže a ženy se nepodařilo překlopit do otce a matky. Muži navíc musí do role otce přepnout ze dne na den, maminka se na to připravuje celé těhotenství.