Řidiči v Česku se nebudou muset stresovat z pokut kvůli zapomenutým dokladům. Od příštího roku totiž nebudou muset vozit u sebe řidičský průkaz ani osvědčení o registraci vozidla či průkaz profesní způsobilosti. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou schválili ve třetím čtení poslanci. Nyní putuje k rukám senátorů a následně ji bude muset podepsat prezident.

Pane řidiči, předložte svůj řidičský průkaz a doklady od vozidla. Podobnou větou začíná téměř každá silniční kontrola, to se ale nejspíš změní. Fyzické doklady nahradí mobilní aplikace | Foto: Deník/Jana Urbanová

Původně ministerstvo dopravy počítalo se zrušením povinnosti vozit zmíněné doklady od poloviny roku 2025, nakonec to bude o více než rok dříve. „Už na počátku jsme říkali, že se chceme vydat cestou chytré digitalizace. Vše míří k tomu, že pokud jednou vznikne něco v rámci elektronického zápisu, úřady si jej samy stáhnou,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Léto bude pro řidiče přívětivé. Ceny paliv by neměly zatím výrazněji růst

Zapomnětlivcům tak nebude například hrozit bloková pokuta až dva tisíce korun za zapomenutý řidičský průkaz či 1500 korun za absenci „zelené“ karty. Řidiči by při silniční kontrole předkládali pouze průkaz totožnosti. Šoféři mohou využívat výhody digitalizace při silniční kontrole už nyní. Místo vytištěné zelené karty mají možnost ukázat kontrolujícím policistům digitální verzi.

Online doklady

Jenže ani občanský průkaz nebude od příštího roku nutné mít fyzicky u sebe. V Česku by měla fungovat aplikace eDoklady, která umožní využívat chytrý mobilní telefon i k předložení průkazu či dokladu.

„Vláda schválila usnesení, které pověřuje Digitální a informační agenturu, aby mohla začít pracovat na jejich technickém řešení. A to okamžitě,“ napsal na Twitteru vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Využívání dokladů v mobilu bude dobrovolné a nebude náhradou těch současných. Dál se budou vydávat i klasické kartičky.

Takto vypadají silniční kontroly dnes. V budoucnu ale klasický řidičák či techničák nebude potřeba:

Zdroj: Youtube

Změnu vítají i samotní řidiči. „Mobilem platím, používám jej skoro ke všemu. Takže za mne jedině dobře,“ reagoval řidič Petr Bidrman ze středních Čech. Jedním dechem dodal, že už několik stovek korun za pokuty kvůli neúplným dokladům zaplatil.

V Česku sice řidičům od příštího roku nebudou hrozit za „nevození“ dokladů pokuty, ovšem pro cesty do zahraničí se nic nemění. I nadále bude platit povinnost mít u sebe řidičský průkaz, zelenou kartu a také „malý techničák“. Absence jednoho z dokladu může vyjít i na desítky eur.

Změny silničních pravidel: Řídit bude možné už od 17 let, tresty se zpřísní

Za několik let by však motoristé mohli jezdit v Evropské unii bez řidičského průkazu. EU se totiž chystá zavést jeho digitální verzi. Důvodem ovšem není pohodlí řidičů. „Cílem je odstranit překážky přeshraniční mobility a beztrestnost osob, které porušují pravidla bezpečnosti silničního provozu v jiných státech, a to prostřednictvím lepší přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech a zákazu řízení v případě nejzávažnějších deliktů,“ vysvětlila eurokomisařka pro dopravu Adina Văleanová.

Které doklady musí mít řidič u sebe a jaká hrozí pokuta?



Řidičský průkaz

Pokud šofér nemá u sebe řidičský průkaz, hrozí mu při silniční kontrole bloková pokuta do výše dvou tisíc korun. Ve správním řízení je to pokuta od 1500 korun do 2500 korun.



Osvědčení o registraci, „malý techničák“

Za nepředložení dokladu hrozí stejné sankce jako při nepředložení řidičského průkazu.



Zelená karta (povinné ručení)

Její absence ve voze může přijít řidiče draho. Policisté mohou na místě uložit blokovou pokutu až 1500 korun. Ve správním řízení to může být až tři tisíce korun. Od roku 2022 je však možné předkládat doklad o sjednaném povinném ručení i v digitální formě.